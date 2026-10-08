Далее в материале 24 Канала рассказываем, с кем сейчас встречаются дети украинских знаменитостей, кто уже поженился, а кто готовится к свадьбе.

Валерия Педан

22-летняя дочь телеведущего Александра Педана Валерия уже около пяти лет встречается с Даней Кивой – финалистом кулинарного шоу "МастерШеф. Дети". Ранее Александр Педан рассказывал, что Лера и ее парень живут вместе во Львове.

Мария Полякова

21-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария летом 2025 года вышла замуж за музыканта Эдена Пассарелли. Парень сделал Марии предложение на яхте. Впоследствии пара расписалась в США, а сейчас живет вместе за границей.

Маша Полякова с возлюбленным / Фото из ее инстаграма

Мария Кравец

23-летняя дочь актрисы и ведущей Елены Кравец Мария уже более трех лет встречается с танцором Ростиславом Сидоренко. Пара время от времени публикует совместные фото и видео в соцсетях, однако подробностями личной жизни влюбленные не слишком делятся.

Мария Кравец с возлюбленным / Фото из инстаграма девушки

Диана Зиброва

29-летняя дочь певца Павла Зиброва Диана недавно расторгла помолвку с бизнесменом Андреем Ищенко. Пара была вместе почти 10 лет. По словам артиста, одной из причин разрыва стали требования со стороны мужчины, которые Диана не могла принять. В частности, он хотел, чтобы она сменила фамилию.

Диана Зиброва с бывшим женихом / Фото из соцсетей

Сейчас девушка, по словам отца, сосредоточилась на себе, много времени проводит с друзьями и ведет активную жизнь.

Она сейчас счастлива тем, что не одинока. Будем так говорить – не одинока. У нее много друзей, подруг. Она ходит на театральные спектакли, премьеры, концерты, выставки. У нее очень активная жизнь. И она от этого получает удовольствие. К тому же у нее есть милая собачка – Нана, пуделек. Они там целуются, обнимаются. Она ее очень любит. У них сейчас такая любовь с собачкой,

– рассказывал артист.

Ульяна Матвиенко

А тем временем старшая дочь певицы Тони Матвиенко Ульяна готовится к свадьбе. Недавно ее возлюбленный сделал девушке предложение, так что теперь пара планирует празднование.

По словам Тони Матвиенко, избранник Ульяны родом из Украины. В то же время влюбленные пока не определились, какой будет их свадьба. Сейчас Ульяна живет в Берлине.

Ульяна Матвиенко / Фото из инстаграма девушки

А ранее мы писали, где сейчас учатся дети Кличко, Тигипко, Гончаренко и других украинских политиков.