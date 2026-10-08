Тож далі в матеріалі 24 Каналу розповідаємо, з ким зараз зустрічаються діти українських знаменитостей, хто вже одружився, а хто готується до весілля.

Валерія Педан

22-річна донька телеведучого Олександра Педана Валерія вже близько п'яти років перебуває у стосунках із Данєю Ківою – фіналістом кулінарного шоу "МастерШеф. Діти". Раніше Олександр Педан розповідав, що Лєра та її хлопець живуть разом у Львові.

Марія Полякова

21-річна донька співачки Олі Полякової Марія влітку 2025 року вийшла заміж за музиканта Едена Пассареллі. Хлопець освідчився Марії на яхті. Згодом пара розписалась у США, а зараз живе разом за кордоном.

Маша Полякова з коханим / Фото з її інстаграму

Марія Кравець

23-річна донька акторки та ведучої Олени Кравець Марія вже понад три роки зустрічається з танцівником Ростиславом Сидоренком. Пара час від часу показує спільні фото та відео в соцмережах, однак подробицями особистого життя закохані не надто діляться.

Марія Кравець з коханим / Фото з інстаграму дівчини

Діана Зіброва

29-річна донька співака Павла Зіброва Діана нещодавно розірвала заручини з бізнесменом Андрієм Іщенком. Пара була разом майже 10 років. За словами артиста, однією з причин розриву стали вимоги з боку чоловіка, які Діана не могла прийняти. Зокрема, він хотів, щоб вона змінила прізвище.

Діана Зіброва з колишнім нареченим / Фото з соцмереж

Зараз дівчина, за словами батька, зосередилася на собі, багато часу проводить із друзями та веде активне життя.

Вона зараз щаслива в тому, що вона не одинока. Будемо так казати – не одинока. У неї багато друзів, подруг. Вона ходить на театральні вистави, прем'єри, концерти, виставки. У неї дуже активне життя. І вона від того кайфує. Плюс у неї собачка мила є – Нана, пудельочок. Вони там цілуються, обіймаються. Вона її дуже любить. У них така любов зараз із собачкою,

– розповідав артист.

Уляна Матвієнко

А тим часом старша донька співачки Тоні Матвієнко Уляна готується до весілля. Нещодавно її коханий освідчився дівчині, тож тепер пара планує святкування.

За словами Тоні Матвієнко, обранець Уляни родом з України. Водночас закохані поки не визначилися, яким буде їхнє весілля. Зараз Уляна живе в Берліні.

Уляна Матвієнко / Фото з інстаграму дівчини

А перед цим ми писали, де зараз навчаються нащадки Кличка, Тігіпка, Гончаренка та інших українських політиків.