Тепер дівчина показала прихильникам, як виглядає її нова оселя. Коротке відео Маша запостила в інстаграмі.

Так стало відомо, що пара орендувала невелику, але затишну квартиру. Основний простір там займають кухня та вітальня, які об'єднані в одну кімнату.

У цій же кімнаті Марія зробила собі компактну робочу зону, де створює нові пісні.

Музична атмосфера відчувається і в декорі квартири. Зокрема, одну зі стін у вітальні повністю прикрасили гітарами, а поруч Маша розмістила свічки, яскраві постери, лампи та інші цікаві дрібниці. Усе це додає оселі затишку.

Окремо дівчина облаштувала спальню. Ліжко вона прикрасила балдахіном і гірляндою.

Ще одна перевага нової квартири – власна гардеробна. Тож тепер у Маші є достатньо місця, щоб зручно зберігати одяг, взуття та аксесуари. Також в оселі є окрема ванна кімната.

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До слова, поки старша донька Олі Полякової облаштовує життя за океаном, її молодша сестра Аліса залишається в Україні. Днями дівчинка відсвяткувала день народження, з яким її привітала зіркова мама.