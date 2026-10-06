Молодша донька співачки Аліса святкує день народження. З цієї нагоди зіркова мама поділилася в Instagram світлиною дівчинки, проте одразу пояснила фоловерам, чому свіжих кадрів не показує.

Нових фото не буде )) не можна! Але можна розказати, що у цієї неймовірної дівчинки день народження! І я люблю її шалено! І вона знає, чого хоче з народження, і має такий характер, що її бояться навіть сусіди!

– написала Полякова.

Донька Аліса / фото з інстаграму

Співачка також пригадала пророчі слова своєї свекрухи щодо дівчинки та додала власні побажання:

Моя свекруха казала "Алісочка буде большой человек", а я хочу аби була здорова та щаслива. Люблю тебе, мій пупсик,

– зазначила зіркова мама.

У коментарях шанувальники та колеги-артисти одразу приєдналися до привітань, засипавши іменинницю теплими побажаннями і компліментами.

Нагадаємо, Оля Полякова виховує двох дітей. Окрім молодшої Аліси, співачка має старшу доньку Машу, яка вже зовсім доросла та самостійно будує власне життя.

Нещодавно Полякова з донькою ледве врятувалися від удару по дорозі в Польщу.