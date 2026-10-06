Младшая дочь певицы Алиса отмечает день рождения. По этому поводу звездная мама поделилась в инстаграме фотографией девочки, однако сразу же объяснила подписчикам, почему не показывает свежих снимков.

Новых фото не будет )) нельзя! Но можно рассказать, что у этой невероятной девочки день рождения! И я люблю ее безумно! И она знает, что хочет с самого рождения, и у нее такой характер, что ее боятся даже соседи!

– написала Полякова.

Дочь Алиса / фото из инстаграма

Певица также вспомнила пророческие слова своей свекрови о девочке и добавила свои пожелания:

Моя свекровь говорила: "Алисочка станет большим человеком", а я хочу, чтобы она была здорова и счастлива. Люблю тебя, мой пупсик,

– отметила звездная мама.

В комментариях поклонники и коллеги-артисты сразу присоединились к поздравлениям, засыпав именинницу теплыми пожеланиями и комплиментами.

Напомним, Оля Полякова воспитывает двоих детей. Помимо младшей Алисы, у певицы есть старшая дочь Маша, которая уже совсем взрослая и самостоятельно строит свою жизнь.

Недавно Полякова с дочерью едва спаслись от удара по дороге в Польшу.