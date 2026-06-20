Они появились в то время, когда казалось, что о музыке не думают. Но именно поэтому их и слушают. Phil It – творческое объединение, зародившееся во время полномасштабного вторжения. За несколько лет оно выросло из творческой идеи до полных залов по всей стране.

На днях Phil It завершили всеукраинский тур: более девяти городов, везде – полностью раскупленные билеты, а в залах – люди, большинство из которых впервые стали зрителями живого выступления объединения.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала Филипп Коляденко и Эмилия Шепель рассказали, как творчество стало для них криком о жизни, почему их концерты собирают полные залы и что Phil It готовят для слушателей после тура.

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Phil It – не группа, а творческое объединение. Для человека, который впервые слышит вашу музыку, о чём вы сегодня?

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Филипп: Сегодня Phil It – об честности наших реалий. Об эмоциях, которые не всегда удается выразить словами в повседневной жизни. Мы создаем музыку, концерты, подкасты, творческие проекты, которые помогают человеку остановиться на мгновение и почувствовать себя. Для нас важен не жанр или формат, а состояние, которое остается после знакомства с нашим творчеством

Эмма: Мы о человеке. О его сомнениях и надежде, потерях и любви, поиске себя и способности оставаться живым даже в самые сложные времена.

Творческое объединение сформировалось уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. Расскажите, как именно это произошло, где, когда, с чего начался первый шаг?

Филипп: Во время большой войны появилось ощущение, что творчество больше не может быть просто деятельностью, оно стало нашим громким криком к жизни. Хотелось объединить людей вокруг чего-то настоящего и полезного. Начиналось всё с небольших идей, первых звуков, знакомств и желания создать пространство, в котором искусство может поддерживать людей. Со временем это переросло в творческий союз, который продолжает развиваться и сегодня.

Кто и за что отвечает в Phil It? Правильно ли я понимаю, что постоянное ядро – это вы вдвоем, Филипп и Эмилия? Остальные участники меняются от проекта к проекту?

Филипп: Да, постоянным ядром творческого объединения являемся мы с Эммой – мы в основном занимаемся музыкой, концепциями, аранжировками. Творческим видением проектов у нас занимаются Мариами, Нодира и Валерия. Марина, пиар-менеджер, отвечает за организационные процессы, коммуникацию и многие решения, без которых всё это просто не работало бы. Но Phil It всегда был открытым творческим сообществом, поэтому в зависимости от проекта к нам присоединяются разные музыканты, художники и специалисты.

Участники Phil It / Фото пресс-службы творческого союза

И, конечно, не могу обойти стороной вопрос о том, как Phil It помогает ВСУ?

Филипп: Мы регулярно направляем часть средств от концертов на поддержку военных и участвуем в благотворительных инициативах. Но для нас важно не только помогать финансово. Мы также стараемся создавать пространство, где люди могут восстановить эмоциональное равновесие, ведь сегодня это тоже очень важно.

14 июня в Виннице состоялся финальный концерт тура Phil It по Украине. Вы выступили более чем в девяти городах, и везде были аншлаги. С чем вы сами связываете такой успех?

Филипп: Возможно, с тем, что мы всегда старались строить честный диалог с людьми. Мы не создавали проект под тренды или алгоритмы. Просто много лет делали то, во что сами верим. И очень благодарны, что сегодня это находит отклик у такого количества людей.

Эмма: Наверное, с тем, что люди на самом деле очень ждали. Просто мы до последнего не знали, чего ожидать… Филипп на концертах во время тура спрашивал у людей, впервые ли они на концерте, – и большая часть ещё ни разу не была. Для нас это очень ценно, и нам невероятно приятно познакомиться, ведь это и есть наша главная цель этого тура. И, наверное, причина не только в музыке. После нескольких лет жизни в постоянном напряжении люди особенно ценят живые встречи и настоящие эмоции. Для нас большая честь быть частью таких моментов и видеть, что эта потребность взаимна.

Многие узнали о Phil It через TikTok, в тредс о вашем творческом коллективе часто пишут. Вы сознательно вкладываетесь в продвижение в соцсетях или это сложилось скорее органично?

Филипп: Мы не можем сказать, что всё было только органично или только благодаря стратегии. Скорее, это сочетание обоих факторов. Мы стараемся быть присутствовать в соцсетях, но не создавать контент ради контента. Нам важно, чтобы там сохранялась та же искренность, что и в музыке.

Планируете ли вы дополнительные концерты там, где концерты собрали полные залы?

Филипп: Мы рассматриваем каждый город отдельно. Конечно, когда есть большой спрос, хочется дать возможность прийти тем, кто не успел купить билет. Поэтому такие варианты рассматриваем

Sold out по Украине – логичный следующий шаг – это зарубежные гастроли. Есть ли такие планы и какие города или страны вы рассматриваете?

Пилип: Такие мысли есть. Однако они очень далеки от реальности. Мы видим большой интерес со стороны украинцев за рубежом и понимаем, насколько важно поддерживать эту связь. Но пока сосредоточены на украинском туре, чтобы поддержать наших людей здесь и сейчас.

Выступать перед большой аудиторией может быть изнурительно. Как вы расслабляетесь после концерта, есть ли какой-то обязательный ритуал?

Филипп: После концерта всегда нужно время, чтобы вернуться в тишину. Иногда это простой разговор с командой, иногда прогулка по городу, иногда поездка ночью после выступления. Особых ритуалов нет, но всегда хочется немного побыть наедине со своими мыслями

Эмма: Наверное, наш главный ритуал – немного побыть в тишине и осознать всё, что только что произошло. Ведь концерт для нас – это не только музыка, но и очень живой обмен эмоциями с людьми. И важно дать себе время это пережить. Если говорить о туре, то после мы вместе с командой ужинаем и обсуждаем свои впечатления от концерта. Со свежими эмоциями планируем, что бы хотелось изменить в следующем концерте или что бы мы оставили, потому что это было очень хорошо.

Эмилия Шепель / Фото пресс-службы Phil It

Многие люди говорят, что в Украине сейчас нет шоу-бизнеса как такового. Вы согласны с этим или это как раз тот момент, когда он переформатируется в нечто другое?

Эмма: Мне кажется, говорить, что шоу-бизнеса в Украине нет, – не совсем справедливо. На мой взгляд, да, он сейчас переживает очень глубокую трансформацию. То, что работало десять лет назад, уже не является единственным путем к слушателю. Сегодня многие процессы переместились в цифровое пространство: социальные сети, стриминговые сервисы и так далее. Война также изменила сам спрос общества. Людям важно не только развлечение, но и смысл, честность, позиция артиста. Поэтому сейчас мы видим не упадок индустрии, а рождение новой модели.

Филипп: Сегодня гораздо сложнее существовать, опираясь только на красивую картинку или маркетинг. Люди стали очень чувствительны к искренности. Поэтому сейчас успех все больше зависит от содержания, репутации и реальной связи с аудиторией. Это более сложный путь, но мне он кажется более здоровым.


Phil It / Фото пресс-службы артистов

Кто из артистов вдохновляет вас — украинские или зарубежные?

Филипп: Нас вдохновляют самые разные артисты. Из украинских – те, кто ищет свой собственный язык и не боится экспериментировать. Из зарубежных меня восхищают творцы, которые создают целые миры вокруг своего творчества. Эмма очень хорошо знает мои вкусы!)

Эмма: Из тех артистов, которых я сейчас слушаю чаще всего, – это Monolink, Ryx, Bonobo, The Chemical Brothers, Rhye, Bring Me the Horizon. Из украинских – Миша Адам. Мне также нравится творчество "Тонка", группы The Maneken и Саши Чемерова. Под настроение люблю включать O.Torvald и ностальгировать по своему беззаботному времени.

Филипп, а вы слушаете кого-нибудь из молодых украинских артистов?

Стараюсь. Иногда замечаю и делаю для себя какие-то заметки.Сейчас в Украине чрезвычайно интересное поколение молодых музыкантов. Приятно видеть, что многие не пытаются кого-то копировать, а ищут собственное звучание и собственную историю.

Филипп Коляденко / Фото пресс-службы творческого союза Phil It

Недавно вы запустили собственный подкаст на YouTube, на канале уже есть первые два выпуска Phil It podcast. Планируете ли продолжать? И кого хотели бы пригласить на беседу?

Филипп: Да, планируем продолжать. Нам очень нравится формат длительной беседы, где можно выйти за рамки коротких заголовков и по-настоящему услышать человека. Есть много гостей, с которыми хотелось бы пообщаться – музыканты, режиссёры, писатели, люди, которые формируют современную украинскую культуру.

Какие планы у Phil It после тура? Новый материал, коллаборации, что-то, о чём уже можете рассказать?

Филипп: Прежде всего – новая музыка. Мы постоянно работаем над материалом, поэтому после тура хочется вернуться к написанию и завершить то, что уже рождается сейчас. Также есть идеи новых коллабораций и творческих проектов, о которых пока рано говорить подробно. Но движение точно не останавливается.

Творческое объединение Phil It / Фото пресс-службы артистов

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