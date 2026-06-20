Они появились в то время, когда казалось, что о музыке не думают. Но именно поэтому их и слушают. Phil It – творческое объединение, зародившееся во время полномасштабного вторжения. За несколько лет оно выросло из творческой идеи до полных залов по всей стране.

На днях Phil It завершили всеукраинский тур: более девяти городов, везде – полностью раскупленные билеты, а в залах – люди, большинство из которых впервые стали зрителями живого выступления объединения.



В эксклюзивном интервью для 24 Канала Филипп Коляденко и Эмилия Шепель рассказали, как творчество стало для них криком о жизни, почему их концерты собирают полные залы и что Phil It готовят для слушателей после тура.

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Об основании Phil It и помощи ВСУ

Phil It – не группа, а творческое объединение. Для человека, который впервые слышит вашу музыку, о чём вы сегодня?

Филипп: Сегодня Phil It – об честности наших реалий. Об эмоциях, которые не всегда удается выразить словами в повседневной жизни. Мы создаем музыку, концерты, подкасты, творческие проекты, которые помогают человеку остановиться на мгновение и почувствовать себя. Для нас важен не жанр или формат, а состояние, которое остается после знакомства с нашим творчеством

Эмма: Мы о человеке. О его сомнениях и надежде, потерях и любви, поиске себя и способности оставаться живым даже в самые сложные времена.

Творческое объединение сформировалось уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. Расскажите, как именно это произошло, где, когда, с чего начался первый шаг?

Филипп: Во время большой войны появилось ощущение, что творчество больше не может быть просто деятельностью, оно стало нашим громким криком к жизни. Хотелось объединить людей вокруг чего-то настоящего и полезного. Начиналось всё с небольших идей, первых звуков, знакомств и желания создать пространство, в котором искусство может поддерживать людей. Со временем это переросло в творческий союз, который продолжает развиваться и сегодня.

Кто и за что отвечает в Phil It? Правильно ли я понимаю, что постоянное ядро – это вы вдвоем, Филипп и Эмилия? Остальные участники меняются от проекта к проекту?

Филипп: Да, постоянным ядром творческого объединения являемся мы с Эммой – мы в основном занимаемся музыкой, концепциями, аранжировками. Творческим видением проектов у нас занимаются Мариами, Нодира и Валерия. Марина, пиар-менеджер, отвечает за организационные процессы, коммуникацию и многие решения, без которых всё это просто не работало бы. Но Phil It всегда был открытым творческим сообществом, поэтому в зависимости от проекта к нам присоединяются разные музыканты, художники и специалисты.

Участники Phil It / Фото пресс-службы творческого союза

И, конечно, не могу обойти стороной вопрос о том, как Phil It помогает ВСУ?

Филипп: Мы регулярно направляем часть средств от концертов на поддержку военных и участвуем в благотворительных инициативах. Но для нас важно не только помогать финансово. Мы также стараемся создавать пространство, где люди могут восстановить эмоциональное равновесие, ведь сегодня это тоже очень важно.

Почему на концерты Phil It так трудно попасть?

14 июня в Виннице состоялся финальный концерт тура Phil It по Украине. Вы выступили более чем в девяти городах, и везде были аншлаги. С чем вы сами связываете такой успех?

Филипп: Возможно, с тем, что мы всегда старались строить честный диалог с людьми. Мы не создавали проект под тренды или алгоритмы. Просто много лет делали то, во что сами верим. И очень благодарны, что сегодня это находит отклик у такого количества людей.

Эмма: Наверное, с тем, что люди на самом деле очень ждали. Просто мы до последнего не знали, чего ожидать… Филипп на концертах во время тура спрашивал у людей, впервые ли они на концерте, – и большая часть ещё ни разу не была. Для нас это очень ценно, и нам невероятно приятно познакомиться, ведь это и есть наша главная цель этого тура. И, наверное, причина не только в музыке. После нескольких лет жизни в постоянном напряжении люди особенно ценят живые встречи и настоящие эмоции. Для нас большая честь быть частью таких моментов и видеть, что эта потребность взаимна.

Многие узнали о Phil It через TikTok, в тредс о вашем творческом коллективе часто пишут. Вы сознательно вкладываетесь в продвижение в соцсетях или это сложилось скорее органично?

Филипп: Мы не можем сказать, что всё было только органично или только благодаря стратегии. Скорее, это сочетание обоих факторов. Мы стараемся быть присутствовать в соцсетях, но не создавать контент ради контента. Нам важно, чтобы там сохранялась та же искренность, что и в музыке.

Планируете ли вы дополнительные концерты там, где концерты собрали полные залы?

Филипп: Мы рассматриваем каждый город отдельно. Конечно, когда есть большой спрос, хочется дать возможность прийти тем, кто не успел купить билет. Поэтому такие варианты рассматриваем

Sold out по Украине – логичный следующий шаг – это зарубежные гастроли. Есть ли такие планы и какие города или страны вы рассматриваете?

Пилип: Такие мысли есть. Однако они очень далеки от реальности. Мы видим большой интерес со стороны украинцев за рубежом и понимаем, насколько важно поддерживать эту связь. Но пока сосредоточены на украинском туре, чтобы поддержать наших людей здесь и сейчас.

Выступать перед большой аудиторией может быть изнурительно. Как вы расслабляетесь после концерта, есть ли какой-то обязательный ритуал?

Филипп: После концерта всегда нужно время, чтобы вернуться в тишину. Иногда это простой разговор с командой, иногда прогулка по городу, иногда поездка ночью после выступления. Особых ритуалов нет, но всегда хочется немного побыть наедине со своими мыслями

Эмма: Наверное, наш главный ритуал – немного побыть в тишине и осознать всё, что только что произошло. Ведь концерт для нас – это не только музыка, но и очень живой обмен эмоциями с людьми. И важно дать себе время это пережить. Если говорить о туре, то после мы вместе с командой ужинаем и обсуждаем свои впечатления от концерта. Со свежими эмоциями планируем, что бы хотелось изменить в следующем концерте или что бы мы оставили, потому что это было очень хорошо.

Эмилия Шепель / Фото пресс-службы Phil It

Кого слушают и кем восхищаются Филипп и Эмма?

Многие люди говорят, что в Украине сейчас нет шоу-бизнеса как такового. Вы согласны с этим или это как раз тот момент, когда он переформатируется в нечто другое?

Эмма: Мне кажется, говорить, что шоу-бизнеса в Украине нет, – не совсем справедливо. На мой взгляд, да, он сейчас переживает очень глубокую трансформацию. То, что работало десять лет назад, уже не является единственным путем к слушателю. Сегодня многие процессы переместились в цифровое пространство: социальные сети, стриминговые сервисы и так далее. Война также изменила сам спрос общества. Людям важно не только развлечение, но и смысл, честность, позиция артиста. Поэтому сейчас мы видим не упадок индустрии, а рождение новой модели.

Филипп: Сегодня гораздо сложнее существовать, опираясь только на красивую картинку или маркетинг. Люди стали очень чувствительны к искренности. Поэтому сейчас успех все больше зависит от содержания, репутации и реальной связи с аудиторией. Это более сложный путь, но мне он кажется более здоровым.



Phil It / Фото пресс-службы артистов

Кто из артистов вдохновляет вас — украинские или зарубежные?

Филипп: Нас вдохновляют самые разные артисты. Из украинских – те, кто ищет свой собственный язык и не боится экспериментировать. Из зарубежных меня восхищают творцы, которые создают целые миры вокруг своего творчества. Эмма очень хорошо знает мои вкусы!)

Эмма: Из тех артистов, которых я сейчас слушаю чаще всего, – это Monolink, Ryx, Bonobo, The Chemical Brothers, Rhye, Bring Me the Horizon. Из украинских – Миша Адам. Мне также нравится творчество "Тонка", группы The Maneken и Саши Чемерова. Под настроение люблю включать O.Torvald и ностальгировать по своему беззаботному времени.

Филипп, а вы слушаете кого-нибудь из молодых украинских артистов?

Стараюсь. Иногда замечаю и делаю для себя какие-то заметки.Сейчас в Украине чрезвычайно интересное поколение молодых музыкантов. Приятно видеть, что многие не пытаются кого-то копировать, а ищут собственное звучание и собственную историю.

Филипп Коляденко / Фото пресс-службы творческого союза Phil It

Что Phil It готовит после всеукраинского тура?

Недавно вы запустили собственный подкаст на YouTube, на канале уже есть первые два выпуска Phil It podcast. Планируете ли продолжать? И кого хотели бы пригласить на беседу?

Филипп: Да, планируем продолжать. Нам очень нравится формат длительной беседы, где можно выйти за рамки коротких заголовков и по-настоящему услышать человека. Есть много гостей, с которыми хотелось бы пообщаться – музыканты, режиссёры, писатели, люди, которые формируют современную украинскую культуру.

Какие планы у Phil It после тура? Новый материал, коллаборации, что-то, о чём уже можете рассказать?

Филипп: Прежде всего – новая музыка. Мы постоянно работаем над материалом, поэтому после тура хочется вернуться к написанию и завершить то, что уже рождается сейчас. Также есть идеи новых коллабораций и творческих проектов, о которых пока рано говорить подробно. Но движение точно не останавливается.

Творческое объединение Phil It / Фото пресс-службы артистов

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