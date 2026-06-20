Вони з'явилися тоді, коли здавалося, що не до музики. Але саме тому їх і слухають. Phil It – творча спілка, що народилася під час повномасштабного вторгнення. За кілька років вона виросла з творчої ідеї до повних залів по всій країні.

Днями Phil It завершили всеукраїнський тур: понад дев'ять міст, всюди – повністю розкуплені квитки, а в залах – люди, більшість із яких стали глядачами живого виступу спілки вперше.



В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Пилип Коляденко та Емілія Шепель розповіли, як творчість стала для них криком до життя, чому їхні концерти збирають повні зали та що Phil It готують для слухачів після туру.

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Про заснування Phil It та допомогу ЗСУ

Phil It – не гурт, а творча спілка. Для людини, яка вперше чує вашу музику, про що ви сьогодні?

Пилип: Сьогодні Phil It – про чесність наших реалій. Про емоції, які не завжди виходить висловити словами в повсякденному житті. Ми створюємо музику, концерти, подкасти, творчі проєкти, які допомагають людині зупинитися на мить і відчути себе. Для нас важливий не жанр чи формат, а стан, який залишається після зустрічі з нашою творчістю

Емма: Ми про людину. Про її сумніви й надію, втрати й любов, пошук себе та здатність залишатися живою навіть у найскладніші часи.

Творча спілка сформувалася вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розкажіть, як саме це відбулося, де, коли, з чого почався перший крок?

Пилип: Під час великої війни з'явилося відчуття, що творчість більше не може бути просто діяльністю, вона стала нашим гучним криком до життя. Хотілося об'єднати людей навколо чогось справжнього та корисного. Починалося все з невеликих ідей, перших звуків, знайомств і бажання створювати простір, у якому мистецтво може підтримувати людей. З часом це переросло у творчу спілку, яка продовжує розвиватися й сьогодні.

Хто і за що відповідає у Phil It? Правильно я розумію, що постійне ядро – це ви вдвох, Пилип та Емілія? Інші учасники змінюються від проєкту до проєкту?

Пилип: Так, постійним ядром творчої спілки є ми з Еммою – ми переважно займаємось музикою, концепціями, аранжуваннями. Вже творчим баченням проєктів у нас займаються Маріамі, Нодіра та Валерія. Марина, піар-менеджерка, відповідає за організаційні процеси, комунікацію та багато рішень, без яких усе це просто не працювало б. Але Phil It завжди був відкритою творчою спільнотою, тому залежно від проєкту до нас долучаються різні музиканти, митці та спеціалісти.

Учасники Phil It / Фото пресслужби творчої спілки

І, звісно, не можу оминути питання про те, як Phil It допомагає ЗСУ?

Пилип: Ми регулярно спрямовуємо частину коштів із концертів на підтримку військових та беремо участь у благодійних ініціативах. Але для нас важливо не лише допомагати фінансово. Ми також намагаємося створювати простір, де люди можуть відновитися емоційно, адже сьогодні це теж дуже важливо.

Чому на концерти Phil It так важко потрапити?

14 червня у Вінниці відбувся фінальний концерт туру Phil It Україною. Ви виступили більше як у дев'яти містах, і всюди були аншлаги. З чим самі пов'язуєте такий успіх?

Пилип: Можливо, з тим, що ми завжди намагалися будувати чесний діалог із людьми. Ми не створювали проєкт під тренди чи алгоритми. Просто багато років робили те, у що самі віримо. І дуже вдячні, що сьогодні це знаходить відгук у такої кількості людей.

Емма: Мабуть, з тим, що люди насправді дуже чекали. Просто ми до останнього не знали, чого очікувати… Пилип на концертах під час туру запитував у людей, чи вперше вони на концерті, – і більша частина ще жодного разу не була. Для нас це дуже цінно, і нам неймовірно приємно познайомитись, адже це і є нашою найголовнішою ціллю цього туру. І, мабуть, причина не лише в музиці. Після кількох років життя в постійній напрузі люди особливо цінують живі зустрічі та справжні емоції. Для нас велика честь бути частиною таких моментів і бачити, що ця потреба взаємна.

Багато хто дізнався про Phil It через тікток, в тредс про вашу творчу спілку часто пишуть. Ви свідомо вкладаєтесь у просування в соцмережах чи це більше органічно склалося?

Пилип: Ми не можемо сказати, що все було лише органічно або лише завдяки стратегії. Швидше, це поєднання обох факторів. Ми намагаємося бути присутніми в соцмережах, але не створювати контент заради контенту. Нам важливо, щоб там залишалася та сама щирість, що й у музиці.

Чи плануєте додаткові концерти там, де концерти зібрали повні зали?

Пилип: Ми дивимося на кожне місто окремо. Звісно, коли є великий попит, хочеться дати можливість прийти тим, хто не встиг придбати квиток. Тому такі варіанти розглядаємо

Sold out по Україні – логічний наступний крок це закордонні гастролі. Чи є такі плани і які міста чи країни розглядаєте?

Пилип: Такі думки є. Проте вони дуже далекі від реальності. Ми бачимо великий інтерес українців за кордоном і розуміємо, наскільки важливо підтримувати цей зв'язок. Але поки що зосереджені на українському турі, підтримати наших людей тут і зараз.

Виступати для великої аудиторії може бути виснажливо. Як ви розряджаєтесь після концерту, є якийсь обов'язковий ритуал?

Пилип: Після концерту завжди потрібен час, щоб повернутися в тишу. Іноді це проста розмова з командою, іноді прогулянка містом, іноді дорога вночі після виступу. Особливих ритуалів немає, але завжди хочеться трохи побути наодинці зі своїми думками

Емма: Напевно, наш головний ритуал – трохи побути в тиші й усвідомити все, що щойно сталося. Бо концерт для нас це не лише музика, а й дуже живий обмін емоціями з людьми. І важливо дати собі час це прожити. Якщо говорити про тур, то після ми разом з командою вечеряємо та обговорюємо свої враження від концерту. Зі свіжими емоціями плануємо, що б хотілось змінити в наступному концерті або що б ми лишили, бо це було дуже добре.

Емілія Шепель / Фото пресслужби Phil It

Кого слухають і ким захоплюються Пилип та Емма?

Багато людей кажуть, що в Україні зараз немає шоубізнесу як такого. Ви погоджуєтесь чи це якраз той момент, коли він переформатовується на щось інше?

Пилип: Сьогодні значно важче існувати лише шляхом красивої картинки чи маркетингу. Люди стали дуже чутливими до щирості. Тому зараз успіх усе більше залежить від змісту, репутації та реального зв'язку з аудиторією. Це складніший шлях, але мені він здається здоровішим.

Емма: Мені здається, говорити, що шоубізнесу в Україні немає – не зовсім справедливо. На мою думку – так, він зараз проходить дуже глибоку трансформацію. Те, що працювало десять років тому вже не є єдиним шляхом до слухача. Сьогодні багато процесів перемістилися в цифровий простір: соціальні мережі, стримінги й таке інше. Війна також змінила сам запит суспільства. Людям важлива не лише розвага, а й сенси, чесність, позиція артиста. Тому зараз ми бачимо не занепад індустрії, а народження нової моделі.



Phil It / Фото пресслужби артистів

Хто з артистів надихає вас, українські, закордонні?

Пилип: Нас надихають дуже різні артисти. З українських – ті, хто шукає власну мову й не боїться експериментувати. Із закордонних мене захоплюють митці, які створюють цілі світи навколо своєї творчості. Емма дуже добре знає мій смак!)

Емма: З останніх артистів, яких я слухаю зараз найчастіше – це Monolink, Ryx, Bonobo, The Chemical Brothers, Rhye, Bring me the horizon. З українських це, так, Міша Адам. Мені також подобається творчість "Тонка", гурту The Maneken та Саші Чемерова. Під настрій люблю вмикати O.Torvald та ностальгувати за своїм безтурботним часом.

Пилипе, а ви слухаєте когось із молодих українських артистів?

Стараюсь. Інколи помічаю і роблю для себе якісь примітки. Зараз в Україні надзвичайно цікаве покоління молодих музикантів. Приємно бачити, що багато хто не намагається копіювати когось, а шукає власне звучання та власну історію.

Пилип Коляденко / Фото пресслужби творчої спілки Phil It

Що Phil It готує після всеукраїнського туру?

Нещодавно ви запустили власний подкаст на ютубі, на каналі вже є перші два випуски Phil It podcast. Чи плануєте продовжувати? І кого хотіли б запросити на розмову?

Пилип: Так, плануємо продовжувати. Нам дуже подобається формат довгої розмови, де можна вийти за межі коротких заголовків і справді почути людину. Є багато гостей, із якими хотілося б поспілкуватися – музикантів, режисерів, письменників, людей, які формують сучасну українську культуру.

Які плани у Phil It після туру? Новий матеріал, колаборації, щось, про що вже можете розповісти?

Пилип: Перш за все – нова музика. Ми постійно працюємо над матеріалом, тому після туру хочеться повернутися до написання та завершити те, що вже народжується зараз. Також є ідеї нових колаборацій і творчих проєктів, про які поки зарано говорити детально. Але рух точно не зупиняється.

Творча спілка Phil It / Фото пресслужби артистів

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