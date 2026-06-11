Фронтвумен группы Юлия Санина рассказала в интервью 24 Каналу о том,, как изменилось ее понимание успеха,, творческую паузу и новый альбом.
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О новом альбоме и его концепции
У вашего пятого студийного альбома довольно интересная концепция. Почему именно образ Grey Hound стал для вас самой точной метафорой времени?
Нам очень хотелось, чтобы пятый студийный альбом был целостным и имел концепцию. Чтобы все истории были рассказаны с определенной перспективы. Сначала мы выбрали цвет – серый. Что-то между черным и белым. Цвет неопределенности, цвет холодного бетона, который прослеживается у нас от клипа к клипу. Затем появился образ девушки в сером костюме, которая стала олицетворением времени, тем самым Grey Hound.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Если писать это словосочетание отдельно,, оно переводится как «серый гончак» или «серый преследователь». Если же брать его как название породы собаки,, то это самая быстрая собака в мире. Так у нас и сложился пазл. Мы поняли, что этот альбом написан от имени Времени – свидетеля наших судеб, которое бежит в бешеном темпе. Это неоднозначный персонаж, от которого то убегают, то, наоборот, обращаются к нему.
Вы называете время не врагом, а целителем. Это ваш личный опыт или скорее философское наблюдение?
Одно из моих любимых стихотворений – стихотворение Лины Костенко «Жизнь идет и все без корректур...». Еще в школе, когда мы его изучали, меня заинтересовала концепция времени. «Единственный,, кто не устает, – время,, а мы живые,, нам нужно спешить».
Вот это время. Все говорят: «Пройдет время – станет легче». И, прожив определенный жизненный опыт, могу с уверенностью сказать, что это действительно так. Иногда время – лучший психотерапевт.
Был ли момент в вашей жизни, когда время «лечило», «расставляло все по своим местам»?
Прямо сейчас происходит много моментов, когда ты понимаешь, что не нужно спешить с принятием решений или обрыванием связей. Иногда стоит дать себе время лучше понять себя, а другим людям – возможность прожить определенный опыт и самим увидеть, как будут развиваться события.
The Hardkiss / Фото пресс-службы
Вы сознательно взяли творческую паузу перед созданием альбома. Как это молчание повлияло на группу?
В конце 2024 года в группе наступил довольно переломный момент. Мы решали,, сворачивать ли вообще деятельность The Hardkiss,, или,, наоборот,, начинать новый этап и создавать новую музыку.
В начале 2025 года было принято решение взять паузу. Мы сообщили об этом всему коллективу и музыкантам, поскольку нам с Валом нужно было побыть наедине со своими мыслями, пожить и понять, есть ли у нас творческие идеи, которые мы хотели бы реализовать в проекте The Hardkiss.
И буквально сразу начали рождаться песни. Когда они начали появляться одна за другой, мы поняли, что будет альбом. Материал получался настолько качественным и сильным, песни были настолько красивыми, что нам захотелось поделиться этим творчеством с людьми. Тогда мы объявили команде, что будет альбом. Все очень обрадовались и буквально выдохнули, ведь это означало, что впереди группу ждет новый творческий путь.
Есть ли трек из альбома, который дался вам особенно болезненно или, наоборот, родился очень легко?
В альбоме нет ни одной песни, которая далась сложно. Все композиции были написаны довольно быстро. Некоторые из них сначала написала я, а потом их дорабатывал Вал. Это, в частности, Ursula, Opera, Tenderness.
Были и демо, которые начинал Вал. Это более драйвовые композиции: Crush, Nice, I Love You.
В этом альбоме также прослеживаются две наши составляющие – hard и kiss.
Юлия Санина / Фото пресс-службы
В альбоме много тем о потере дома, разлуке и внутреннем одиночестве. Насколько это отражение вашего личного состояния?
Это абсолютно искреннее отражение того, что мы сегодня переживаем как люди. Мы находимся в эмиграции, которую никогда не планировали и не хотели.
Ощущение серого пространства вокруг, неопределенности будущего, поиска новых опор, за которые можно держаться, – об этом очень много в этом альбоме. Иногда то, что нам трудно выразить словами, проще спеть в песнях.
Почему среди преимущественно англоязычных треков вам было важно оставить именно Ursula и 1000 на украинском?
Мы всегда позиционируем себя как украинская группа. Так было и так будет. Поэтому мы обязательно продолжим выпускать украиноязычные песни для аудитории, которой это важно, так же, как и нам.
Мне очень нравится писать на украинском языке. Я считаю, что на украинском песни получаются гораздо глубже и эмоциональнее. Поэтому ждите новинок уже осенью.
The Hardkiss / Фото пресс-службы
Правда ли, что в отношениях Юлии и Вала был кризис?
Авторами всех песен нового альбома являются Юлия Санина и Вал Бебко. Юлия, в публичном пространстве не раз ходили слухи о проблемах в ваших отношениях. Действительно ли ваша пара переживала кризис?
Нет, это неправда. Нам было достаточно весело наблюдать, как желтая пресса сначала сама придумала нам кризис, затем сама же его опровергла, а потом объявила, что я беременна, а потом, что только планирую второго ребенка. Мы с Валом стараемся относиться к этому спокойно и просим родителей не читать это,, потому что они больше всех расстраиваются.
Где сейчас и чем занимается сын Саниной и Бебка?
Ваш сын Даниил во время войны находится за границей вместе с вами и получает там образование. Планируете ли вы впоследствии возвращаться в Украину?
Даниил пока учится в международной школе. Долгосрочных планов никто сейчас не строит. Даня не был в Украине с момента, как мы уехали в начале февраля 2022 года. Он очень ждет, когда снова сможет зайти в свою комнату в доме, увидеться с друзьями и родными – с дедушкой, которого не видел уже более четырех лет.
Данило также увлекается музыкой? Есть ли у него другие хобби?
Даня учится играть на фортепиано, но его главные увлечения – это спорт. Он достаточно серьезно занимается дзюдо и делает первые шаги в муай-тай. Кроме того, в дополнение к школьным урокам изучает робототехнику и инженерию.
Как вы разговариваете с сыном о войне? Знает ли он, что происходит в Украине?
Да, мы очень много говорим об этом. Он знает из рассказов и видео, о том, что происходит в Украине, и очень переживает каждый раз, когда я еду в Киев. Мы ничего от него не скрываем.
Хотела бы Юлия Санина вернуться на «Евровидение»?
Недавно состоялось «Евровидение», и после финала вы публиковали видео,, где повторили вокализ LELÉKA. Как вы оценили ее выступление?
Мне очень понравилось выступление LELÉKA. Хотелось ее всячески поддержать – потому что видела, сколько традиционного хейта выливается на нашего представителя. Когда я сама побывала там в качестве ведущей, почувствовала: публика в основном воспринимает этот конкурс как развлечение, праздник. Люди хотят петь, танцевать, наряжаться в яркие костюмы. И все труднее доносить глубокие и важные для нас смыслы на Евровидении. Но LELÉKA смело выбрала свой путь – лирично-драматическую песню и номер. Очень сложная композиция, и я считаю, что она справилась.
Думали ли вы о том,, чтобы когда-нибудь вернуться на национальный отбор в качестве конкурсантов?
Я считаю, что нам не нужно участвовать как конкурсантам – появилось очень много молодых и талантливых артистов, которым эта площадка нужнее. Мне кажется, что я достойно представила Украину как ведущая Евровидения – и на этом стоит остановиться вовремя.
Как вы относитесь к запрету артистам, которые после 2014 года выступали в России, представлять Украину на Евровидении?
Этот критерий я считаю сомнительным. Ведь большинство артистов, которые начали свою карьеру до 2014 года, и имели какую-то актуальность и востребованность – ездили выступать в Россию. К сожалению, такими были правила и традиции шоу-бизнеса того времени.
В 2014 году мы отыграли один единственный рок-фестиваль в Москве,, который нам вспоминают до сих пор. В то время мы были очень молодыми артистами и не могли просто так отказаться от выступления из-за контрактных обязательств. Но это был наш последний визит в Россию. После этого мы потратили несколько месяцев,, чтобы закрыть все юридические соглашения и отменили запланированные туры. На такие решения и шаги нужно было время, и я уверена, что у некоторых других артистов ситуация была похожей. Другое дело – те, кто продолжал там сознательно выступать и в дальнейшем… Это уже не окей и я здесь никого не оправдываю.
Главное — не превращать Национальный отбор в морально-репутационное чистилище для талантов. Потому что даже молодым и незапятнанным артистам иногда страшно туда подавать заявки.
У The Hardkiss будут гастроли в Украине?
У вас впереди европейский тур. А будут ли гастроли в Украине?
Я очень мечтаю о концертах в Украине. Два года назад я давала здесь тур Special Kiss. Уверена, что выступления будут – сольные или с составом группы, это решать не только мне, решение должно быть коллективным. Надеюсь, что скоро смогу порадовать всех туром по городам Украины.