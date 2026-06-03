Мова – це кордон, – YAKTAK різко висловився про українців, які поїхали на концерт Коржа

Нещодавно в Румунії відбувся концерт білоруського артиста Макса Коржа, який співає російською та не має чіткої позиції щодо війни. На його виступ приїхало чимало українців, які є фанатами його музики.

Концерт Макса Коржа викликав чимало обговорень у соцмережах. Український співак YAKTAK (справжнє ім'я - Ярослав Карпук) висловив свою думку в коментарі "РБК-Україна Life".

Цікаво Дженніфер Лопес вразила романтичним образом у спідниці від українського бренду

Артист зізнався, що не слідкує за артистами, які співають російською мовою. 24 лютого 2022 року стало для нього чіткою межею в цьому питанні.

От у 22-му році, 24 лютого, для мене закінчилося все, що я знав про те, тому я не знаю, хто їздив, хто виступає. Ну, звісно, що негативно, бо хто б що не казав, це російська музика, це російською мовою, а мова – це кордон,

– наголосив YAKTAK.

Співак додав, що українцям в період війни варто підтримати саме українську музику. Тим паче, що нових артистів безліч і вони представляють різні жанри. На думку YAKTAK, наша музика дуже красива – її варто просто почути.



YAKTAK / Фото з інстаграму YAKTAK

Виконавець зізнався, що до повномасштабного вторгнення він також слухав російську музику. Але вона була в меншості у його плейлисті.

"В моєму плеєрі було десь відсотків 70, напевне, англійської музики, відсотків 20 української, відсотків 10, звісно, російської музики також. Але, ну, просто все оточення слухало і я не міг її не чути й не міг в цьому не жити", – розповів артист.

Але YAKTAK не розуміє, як після кількох років повномасштабної війни російська музика досі когось приваблює.

Але геноцид українського народу століттями триває. Нас століттями вбивають, катують, вивозять. Все, що відбувається кожного дня над нашими містами. Як після цього усього слухати російську музику? Не повертається навіть язик, палець чи вухо, щоб включити це все,

– зізнався співак.

Яким був концерт Коржа в Бухаресті?

Білоруський артист Макс Корж на своєму концерті знову продемонстрував, що тримається "поза політикою" і намагається всидіти на двох стільцях.

Виступ відбувся 23 травня в Бухаресті і зібрав десятки тисяч слухачів, серед яких були й українці. У день концерту охорона перевіряла відвідувачів та забирала в них українські прапори.

Окрім того, в один момент зал почав скандувати: "Путін х***о". Та після цього Макс Корж сказав, що на його концертах не можна викрикувати жодних імен, окрім його власного – ні в позитивному, ні в негативному контексті.

Додамо, що у своїх попередніх заявах Макс Корж закликав до миру, але не називав Росію агресором. В одній з пісень, що вийшла після 2022 року, артист просуває наративи про "братні народи", нав'язані російською пропагандою.