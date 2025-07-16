Відбудеться у Львові просто неба: YAKTAK готує великий сольний концерт

Молодий український співак YAKTAK запрошує на концерт у Львові. Музикант обіцяє не просто виступ, а теплий літній вечір, що залишиться у пам'яті надовго.

Великий сольний концерт виконавця відбудеться 18 липня на літній сцені !FESTrepublic. Про це пише Show 24 з посиланням на VINIL concert agency.

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Концерт відбудеться просто неба. Музикант обіцяє теплий вечір, наповнений музикою, яскравими емоціями та особливою атмосферою. YAKTAK наживо виконає свої хіти на тлі заходу сонця.

Під час виступу звучатимуть такі пісні: "Уночі", "Вродлива", "LaLaLa", "Букети", "Ендорфін", "Погляд", "Ми йдемо" та багато інших. Артист представить нову програму, де буде ще більше щирості та драйву.

Літо, концерт під голим небом, тисячі наших голосів зливаються в один, всі треки до хрипоти, захід сонця, і просто шалений взаємообмін енергією. Оновлена програма – це буде не просто концерт, а щось значно більше! Те, що буде у твоїй голові ще довго. Ти мусиш там бути!

– поділився YAKTAK.

Концерт у Львові – це частина літнього туру виконавця, що виступає у багатьох містах України. Це шанс вдало провести ще один літній вечір. Частина коштів з квитків буде передана на потреби Збройних Сил України.