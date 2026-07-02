Комусь ледь вистачає на життя: які пенсії отримують українські знаменитості

Мало хто з українців може похвалитись високим рівень пенсії. Люди не приховують, що цих грошей просто не вистачає на життя. Не краща ситуація і в українських зірок, які вийшли на пенсію.

24 Канал дізнався суми, які отримують відомі люди від держави. Деякі цифри можуть здивувати.

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Розміри пенсій українських знаменитостей

Володимир Бебешко

Український продюсер у 2021 році отримував пенсію у розмірі 1800 гривень. Нещодавно він дав інтерв'ю Славі Дьоміну, де розповів, що за останні роки ця сума дещо збільшилась. Сьогодні Бебешко отримує 3500 гривень.

Крім того, чоловік проживає у Польщі на заощадження і жодної фінансової допомоги від країни-сусідки не отримує.

Володимир Бебешко / Фото з фейсбуку Володимира Бебешка

Наталія Фаліон

Лідерка колективу "Лісапетний батальйон" також днями поділилась сумою пенсії. Вона все життя офіційно працювала, тому гордо озвучила розмір виплати – 10 500 гривень.

Зірка також здає в оренду шість земельних паїв, тому отримує дохід і звідти. Також не забуваємо і про гонорари від виступу колективу.

Наталія Фаліон / Фото з інстаграму артистки

Світлана Білоножко

Вдова Віталія Білоножка розповідала, що розмір її пенсії смішний. Спершу це було 8 тисяч гривень, а зараз збільшилось до 11 600 гривень. На її думку, ідеальною сумою була б тисяча доларів.

Також Світлана отримує роялті за пісні свого покійного чоловіка, однак ще не у повному обсязі.

Світлана Білоножко / Фото з інстаграму артистки

Іво Бобул

Рік тому в інтерв'ю проєкту "Наодинці" співак зізнався, що сума його пенсії збільшилась до 10 тисяч гривень. Він каже, що це соромно.

Іво Бобул / Скриншот з відео

Віктор Андрієнко

Актор, режисер і зірка "Шоу довгоносиків" отримує маленьку пенсію – 3-4 тисячі гривень. За словами Віктор, він працює з 17 років, однак проблема такої пенсії полягає в тому, що хтось загубив важливі документи.

У мене проблема сталася. Не можуть знайти документи. Коли я був директором студії, ми багато заробляти й багато платили податків. Вони загубили ці документи. Ми працювали, це був 95 рік, коли тільки-тільки почалися ідентифікаційні коди, податкові. І це вважається дуже важливим, зовсім інша тоді у тебе пенсія,

– пригадав він.

Віктор Андрієнко / Скриншот з відео

Минулого року також стало відомо про розміри пенсій й інших знаменитостей. До прикладу, Ігор Кондратюк отримує приблизно 10 тисяч гривень, а Іван Попович – 5 тисяч гривень. За словами співака, цих грошей йому вистачає, "щоб заправити машину, доїхати із Закарпаття до Києва та випити по дорозі чашку чаю".

Нещодавно про свою пенсію розповідала і українська акторка театру та кіно Тамара Яценко. Вона не озвучила суму, однак заявила, що вміє раціонально планувати свій бюджет і гідно жити на ті кошти, які виплачує держава.