Усі вони виросли творчими особистостями й так чи інакше пішли шляхом батька. Як склалися їхні долі та якими є їхні стосунки сьогодні – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
Першою дружиною Назарія Яремчука стала Олена Шевченко, яка теж була співачкою. 19 лютого 1976 року в подружжя народився син Дмитро, а роком пізніше – ще один син Назарій.
Назарій Яремчук з Оленою Шевченко та двома синами / Фото з відкритих джерел
Після 15 років спільного життя пара розлучилася. Олена переїхала до Києва, де згодом вдруге вийшла заміж, а Дмитро та Назарій залишилися жити з батьком у Чернівцях, тому що навчалися в музичному училищі.
У мами з татом була така домовленість, що ми вчимося в музичному училищі в Чернівцях і проживаємо з татом, а коли потім продовжимо своє навчання в Києві, тоді переїдемо вже до мами,
– розповідав Назарій у коментарі проєкту "Життя відомих людей".
До речі, Олена Шевченко народила ще одного сина – Святослава. Він працює юристом. В інтерв'ю OBOZ.UA Дмитро Яремчук розповідав, що в них зі зведеним братом хороші стосунки.
Чим зараз займаються сини Назарія Яремчука?
Вони, як і батько, розвиваються в музиці та мають власні родини.
Дмитро Яремчук одружений з Іриною. За словами його жінки, це було кохання з першого погляду. У квітні 2010 року пара одружилася. Того ж дня весілля зіграли і його брат Назарій зі своєю обраницею.
У шлюбі Дмитра та Ірини народилося троє синів – Назар, Дмитро та Андрій.
Для довідки! Ірина – друга дружина Дмитра. До цього він був у шлюбі з Наталею Куніциною, на той час донькою прем'єр-міністра Криму
Назарій Яремчук-молодший одружений з Анною. У подружжя також троє дітей: сини Олександр та Ілля і донька Олена.
Дмитро та Назарій Яремчуки з дітьми та дружинами / Скриншот з відео проєкту ЖВЛ
Дмитро та Назарій Яремчуки стали народними артистами України. До повномасштабної війни вони активно гастролювали Україною, а після 2022 року брати багато виступають за кордоном – в Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Ірландії, Португалії, Австрії та інших країнах. Також концерти проводять і на Батьківщині. Усі ці виступи мають благодійну мету – підтримку Збройних сил України, зокрема збір коштів на дрони та медичне забезпечення.
Дмитро та Назарій Яремчуки в Іспанії / Фото з їхньої сторінки в фейсбуці
Окрім цього, Дмитро та Назарій заснували всеукраїнський пісенний фестиваль "Родина". Його мета, як вказано на офіційному сайті, зберегти пам'ять про Назарія Яремчука, популяризувати його творчість і підтримати розвиток української естрадної музики.
Що відомо про доньку Назарія Яремчука?
Після розлучення Назарій Яремчук познайомився з Дариною, яка згодом стала його другою дружиною. На момент знайомства жінка чотири роки самостійно виховувала доньку після смерті чоловіка. У 1991 році Назарій та Дарина побралися. Подружжя разом виховувало дітей, а у 1993 році в них народилася спільна донька – Марічка. Її назвали на честь матері Назарія Яремчука.
Дівчина продовжила справу батька. У 2012 році Марія стала учасницею шоу "Голос країни". Також вона представляла Україну на Євробаченні-2014 з треком Tick-Tock, посівши шосте місце.
Згодом виконавиця продовжила розвивати кар'єру. Серед її відомих треків – "Ти в мені є", "До нестями", "В чистім полі" та інші. У 2018 році співачка оголосила про паузу у творчості. Вона тоді зізналася, що має панічні атаки, коли виходить на сцену.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Марія Яремчук випустила декілька нових пісень – "Дорога воїна" та "Вона". У 2023 році співачка вперше за 5 років вийшла на сцену, виступивши на Євробаченні-2023, що проходило від імені України. Того ж року Марія презентувала трек "Щит і меч".
В липні 2024 року вона повідомила, що вперше стала матір'ю. Вона народила сина.
Це вже зовсім інше життя. Звісно, воно отримало новий зміст, і це найбільша радість у світі – діти,
– поділилась Марія Яремчук в коментарі для M1 music.
Вона зізналася, що не планує повертатися на сцену. Водночас знаменитість стала виконавчим продюсером фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", а також долучилася до створення альбому переспівів "Re: Yaremchuk", які вийшли у 2024 році.
Чи підтримують зв'язок діти Назарія Яремчука?
- У дитинстві Дмитро, Назарій та Марія проводили час разом і мали теплі стосунки.
Ми завжди називали її (Марію Яремчук, – 24 Канал) Мала. І зараз, коли з братом щось згадуємо про неї, так називаємо. Знаєте, коли діти маленькі, вони завжди вибирають собі когось із дорослих другом. Не помічали такого? Так справді буває. І от Марічка вибрала мене. Гралася зі мною, просилася весь час на ручки,
– розповідав Дмитро.
- Після смерті Назарія Яремчука ситуація в родині змінилася. Між дітьми виник конфлікт, зокрема через поділ майна. Це питання довелося вирішувати через суд. Брати розповіли, що відмовилися від більшої частини спадщини на користь сестри, зокрема й від будинку в Чернівцях.
- Марія ж зауважувала, що тривалий час роялті з пісень батька надходили одному з братів.
- У дорослому віці Назарій, Дмитро та Марія почали бачитися дедалі рідше. За словами Дмитра Яремчука, вони з братом запрошували дівчину долучитися до фестивалю "Родина", однак вона участі в ньому не брала.
- А документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" був знятий без участі Дмитра та Назарія Яремчуків – вони відмовилися долучатися до проєкту.