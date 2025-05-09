Блогерка осоромилася заявою про людей з протезами: Олександр Терен відреагував

Блогерка Яна Осипова обурилася тим, що в інфопросторі все частіше з'являються люди з протезами. Вона, зокрема, згадала новий фотопроєкт Playboy Ukraine "Краса зі шрамом" та 13 сезон проєкту "Холостяк" з Олександром Тереном.

Ветеран, який втратив обидві ноги на фронті, поширив відповідне відео в сториз, пише Show 24. Олександр Терен обурився "цінностями", які блогерка транслює на майже півмільйону аудиторію.

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Яна Осипова заявила, що її "тригерить історія, коли пропагують протези". Днями легендарний чоловічий журнал Playboy Ukraine презентував спецвипуск із фотопроєктом "Краса зі шрамом", для якого знялися жінки, що отримали поранення та ампутації під час війни. Героїнями стали військові та цивільні.

До того ж блогерка висловила своє невдоволення тим, що головним героєм 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" обрали ветерана, який втратив обидві ноги на війні.

Мене дуже сильно тригерить історія, коли пропагують протези й показують, що це нормально – бути без руки, без ноги. Ці Playboy, які виставляють українських дівчат без ніг, і типу це круто, сексуально. Цей "Холостяк", який прийшов і за нього борються 25 жінок, а він там без ніг,

– сказала Яна Осипова.

Блогерка поцікавилася у своїх підписників, чи вважають вони це нормальним. За словами Осипової, це "неправильні моменти", які прищеплюють дітям.

Ви вважаєте, що це нормально? Як на мене, це просто повний деб*лізм і абсолютно неправильні моменти, які прищеплюються нашим дітям з самого початку. І я от іноді задумуюсь: "А що далі взагалі буде з нашим суспільством?",

– додала вона.

Яна Осипова про людей з протезами / Відео з інстаграму Олександра Терена

Реакція Олександра Терена

Олександр Терен відреагував на слова Яни Осипової, зазначивши, що вона – "ще один блогер, який несе "цінності"". Днями ветеран виступив проти Анни Алхім, яка просуває російський контент та наративи й спілкується російською мовою. Головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" зізнався, що "більше немає нервів боротися".

Друзі, може, це я щось не розумію? Може, це якась непопулярна думка, яку всі бояться чи соромляться сказати. Скажіть, я ж не засуджу, ви знаєте. У цієї людини майже півмільйона підписників. Це що Алхім 2?,

– сказав Олександр Терен.

Реакція Олександра Терена на слова Яни Осипової / Відео з інстаграму ветерана

Зауважимо, що Яна Осипова закрила свою сторінку в інстаграм та наразі не приймає запит від нашої редакції.