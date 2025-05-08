Алхім публічно розкритикувала Олена Мандзюк, яка закликає Службу безпеки України звернути увагу на одіозну блогерку. Також Анну засудили ветеран Олександр Терен та активіст Сергій Стерненко. На тлі скандалу вже починають висловлюватися інші блогери. Річ у тім, що людей обурило те, що вони мовчать, а дехто й досі підписаний на Алхім. Детальніше про це читайте у матеріалі Show 24.

До речі Блогерка Анна Алхім вперше прокоментувала виїзд з України на тлі скандалу з Мандзюк

Даша Квіткова

На тлі скандалу з Анною Алхім до підписників звернулася Даша Квіткова. Блогерка зауважила, що спілкується українською мовою, так само як і її син, який живе в країні, яку вона любить, в якій вона працює, та якій допомагає. Квіткова наголосила, що поважає "українську мову, культуру й традиції".

Останні дні я отримую десятки погроз: мені пишуть, щоб я не з'являлась на вулиці, намагаються заблокувати сайт, де ми збираємо гроші на ліки для дітей, що борються з раком. За що? За те, що я не удала, що вірю у чиюсь "святість"? У країні, що бореться за свободу, мене цькують за те, що я не зіграла за чужим сценарієм?,

– написала Даша Квіткова.

Даша підкреслила, що не підтримує російське, а також – "публічну розправу", "натравлювання людей одне на одного під виглядом "боротьби за справедливість"", "розпалювання агресії та маніпуляцій, де заради уваги конфлікт перетворюють на особисте шоу". Вона додала, що це про власне его, а не про "нашу країну чи свідомість".

Даша Квіткова висловилась на тлі скандалу з Анною Алхім / Скриншот з інстаграму

За словами Квіткової, вона ніколи не була святою, помилялась та несла за це відповідальність. Блогерка розуміє та приймає те, що її можуть не любити, але хоче залишатися людиною.

Я не нав'язую іншим, як їм жити. Не визначаю, хто має право на існування, а хто – ні через те, що вони не виправдали моїх очікувань. Не вимагаю, щоб усі жили "правильно" – як я вирішила. Бо це не про свободу. Це – диктат. А диктат – це метод іншої країни, не нашої,

– додала Даша.

Наприкінці Даша Квіткова зазначила, що жодні добрі справи "не дають права на публічну страту", а також не дають права "вважати себе моральною монополією на правду".

Даша Квіткова звернулась до підписників / Скриншот з інстаграму

"Я не перестану любити свою країну тільки тому, що хтось вирішив, що має право судити мене. Я толерую людяність і об'єднання, коли важко. Бо у будь-якому випадку – залишатись людиною важливіше, ніж… завершіть самі", – заявила блогерка.

Заява Даші Квіткової на тлі скандалу з Анною Алхім / Скриншот з інстаграму

Таня Самбурська та Ксюша Манекен

Цікаво, що блогерки Таня Самбурська та Ксюша Манекен заговорили про те, що чиновники обкрадають нашу країну. У своїх соціальних мережах вони звернули увага на одну й ту саму ситуацію.

За словами Самбурської, країну обкрадають, "поки ми, дикарі, перегризаємо одне одному горло".

Заяви Таня Самбурської та Ксюші Манекен / Скриншоти з інстаграму

Манекен зазначила, що "справжні злочини залишаються безкарними, бо люди зайняті тим, що вирішують, хто кращий українець, і ненавидять одне одного, поки їх самих і їх майбутніх дітей обкрадають і лишають гідного майбутнього". Блогерка також різко відреагувала на те, що її "виганять з країни".

Я чесно не розумію цього приколу – виганяти будь-кого з держави. Ви передивилися "Гру престолів" чи що? Люди, у нас не середньовіччя. І навіть якщо хтось порушує закон у країні, державі, демократичній країні, то його не виганяють. Його садять до в'язниці. Це тільки в племенах виганяють когось,

– сказала Ксюша Манекен.

Ксюша Манекен записала звернення / Відео з інстаграму блогерки

Олександр Волошин

На публічний конфлікт Олени Мандзюк та Анни Алхім також відреагував блогер-втікач Олександр Волошин. Коли він розібрався в ситуації, то порекомендував людям "почистити" свої соціальні мережі від непотрібного контенту.

Перед цим Волошин висловився про Алхім та назвав її "людиною з великою душею і серцем". За словами блогера, Анна не намагається нікому сподобатися, а це говорить про те, що вона достойніша людина, ніж Олена Мандзюк.

Аня – людина з великою душею і серцем. Те, що вона говорить правду і тільки те, що думає, часто викликає супротив у людей, але більшість з її думок сидять в голові у кожного. Просто люди бояться собі в цьому зізнатись! Є речі, які я не розумію в її баченні світу, але на те ми й люди, що ми, с*ка, всі різні,

– написав Олександр Волошин.

Олександр Волошин про Анну Алхім / Скриншот з інстаграму

Варто зауважити, що колишня військова Євгенія Емеральд виступила проти цькування Анни Алхім. Водночас вона заявила, що не підтримує спосіб життя, дії та наративи, які транслює блогерка.