Алхим публично раскритиковала Елена Мандзюк, которая призывает Службу безопасности Украины обратить внимание на одиозную блогершу. Также Анну осудили ветеран Александр Терен и активист Сергей Стерненко. На фоне скандала уже начинают высказываться другие блогеры. Дело в том, что людей возмутило то, что они молчат, а некоторые до сих пор подписаны на Алхим. Подробнее об этом читайте в материале Show 24.

Кстати Блогер Анна Алхим впервые прокомментировала выезд из Украины на фоне скандала с Мандзюк

Даша Квиткова

На фоне скандала с Анной Алхим к подписчикам обратилась Даша Квиткова. Блогерша заметила, что общается на украинском языке, так же как и ее сын, который живет в стране, которую она любит, в которой она работает, и которой помогает. Квиткова отметила, что уважает "украинский язык, культуру и традиции".

Последние дни я получаю десятки угроз: мне пишут, чтобы я не появлялась на улице, пытаются заблокировать сайт, где мы собираем деньги на лекарства для детей, борющихся с раком. За что? За то, что я не сделала вид, что верю в чью-то "святость"? В стране, борющейся за свободу, меня травят за то, что я не сыграла по чужому сценарию?,

– написала Даша Квиткова.

Даша подчеркнула, что не поддерживает российское, а также – "публичную расправу", "натравливание людей друг на друга под видом "борьбы за справедливость"", "разжигание агрессии и манипуляций, где ради внимания конфликт превращают в личное шоу". Она добавила, что это о собственном эго, а не о "нашей стране или сознании".

Даша Квиткова высказалась на фоне скандала с Анной Алхим / Скриншот из инстаграма

По словам Квитковой, она никогда не была святой, ошибалась и несла за это ответственность. Блогерша понимает и принимает то, что ее могут не любить, но хочет оставаться человеком.

Я не навязываю другим, как им жить. Не определяю, кто имеет право на существование, а кто – нет из-за того, что они не оправдали моих ожиданий. Не требую, чтобы все жили "правильно" – как я решила. Потому что это не о свободе. Это – диктат. А диктат – это метод другой страны, не нашей,

– добавила Даша.

В конце Даша Квиткова отметила, что никакие добрые дела "не дают права на публичную казнь", а также не дают права "считать себя моральной монополией на правду".

Даша Квиткова обратилась к подписчикам / Скриншот из инстаграма

"Я не перестану любить свою страну только потому, что кто-то решил, что имеет право судить меня. Я терплю человечность и объединение, когда трудно. Потому что в любом случае – оставаться человеком важнее, чем... завершите сами", – заявила блогерша.

Заявление Даши Квитковой на фоне скандала с Анной Алхим / Скриншот из инстаграма

Таня Самбурская и Ксюша Манекен

Интересно, что блогерши Таня Самбурская и Ксюша Манекен заговорили о том, что чиновники обворовывают нашу страну. В своих социальных сетях они обратили внимание на одну и ту же ситуацию.

По словам Самбурской, страну обворовывают, "пока мы, дикари, перегрызаем друг другу горло".

Заявления Таня Самбурской и Ксюши Манекен / Скриншоты из инстаграма

Манекен отметила, что "настоящие преступления остаются безнаказанными, потому что люди заняты тем, что решают, кто лучший украинец, и ненавидят друг друга, пока их самих и их будущих детей обворовывают и лишают достойного будущего". Блогерша также резко отреагировала на то, что ее "выгонят из страны".

Я честно не понимаю этого прикола – выгонять кого-либо из государства. Вы пересмотрели "Игру престолов" что ли? Люди, у нас не средневековье. И даже если кто-то нарушает закон в стране, государстве, демократической стране, то его не выгоняют. Его сажают в тюрьму. Это только в племенах изгоняют кого-то,

– сказала Ксюша Манекен.

Ксюша Манекен записала обращение / Видео из инстаграма блогерши

Александр Волошин

На публичный конфликт Елены Мандзюк и Анны Алхим также отреагировал блогер-беглец Александр Волошин. Когда он разобрался в ситуации, то порекомендовал людям "почистить" свои социальные сети от ненужного контента.

Перед этим Волошин высказался об Алхим и назвал ее "человеком с большой душой и сердцем". По словам блогера, Анна не пытается никому понравиться, а это говорит о том, что она более достойный человек, чем Елена Мандзюк.

Аня – человек с большой душой и сердцем. То, что она говорит правду и только то, что думает, часто вызывает сопротивление у людей, но большинство из ее мыслей сидят в голове у каждого. Просто люди боятся себе в этом признаться! Есть вещи, которые я не понимаю в ее видении мира, но на то мы и люди, что мы, с*ка, все разные,

– написал Александр Волошин.

Александр Волошин об Анне Алхим / Скриншот из инстаграма

Стоит заметить, что бывшая военная Евгения Эмеральд выступила против травли Анны Алхим. В то же время она заявила, что не поддерживает образ жизни, действия и нарративы, которые транслирует блогерша.