Она записала видеообращение, в котором объяснила свой поступок. По словам Эмеральд, она не поддерживает образ жизни, действия и нарративы, которые транслирует Анна Алхим, но выступает против буллинга, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу бывшей военной.

К слову С женщиной так нельзя, – Евгения Эмеральд впервые публично отреагировала на скандал с Алхим

Евгения Эмеральд заметила, что все люди ошибаются и она – не исключение. Бывшая военная заявила, что ей очень жаль из-за того, "что возмутила общество тем, что неправильно донесла свои мысли", поэтому разъяснила ситуацию.

Первое – я не поддерживаю жизненную позицию, соседские нарративы и вообще образ жизни Ани. Я совсем другой человек. Я в посте не написала того, что я ее в этом поддерживаю,

– сказала Евгения Эмеральд.

Женщина отметила, что она и ее окружение общаются на украинском языке, а первые слова ее ребенка, который недавно родился, также были на украинском. Кроме того, Эмеральд добавила, что слушает музыку украинских артистов.

И хочу напомнить, если вы не слышали или кто-то забыл, что полтора года назад я имела такой же публичный скандал с Аней Алхим по Аллее Славы, по распространению русского языка. И так это было и это остается,

– отметила она.

Важно! Ранее мы писали о том, что известно о новом скандале с Анной Алхим.

Евгения Эмеральд не поддерживает травлю Анны Алхим

По словам Евгении, она не поддерживает травлю Анны Алхим и угрозы в ее сторону из-за того, что блогерша разговаривает на русском языке. Эмеральд хотела донести людям, что выступает за мягкую украинизацию.

Я против травли друг друга и я против раскола общества. Потому что вот такие публичные разборки, поверьте мне, они настолько опустошают. Если человек виноват, если человек нарушил закон и Конституцию, я считаю, что им должны заниматься правоохранительные органы, органы суда и так далее,

– добавила бывшая военная.

Евгения Эмеральд не хочет, чтобы украинцы брали на себя ответственность за то, что люди могут совершить самоубийство из-за травли и угроз, "потому что мы все живем в войне" и переживаем стресс.

Эмеральд понимает возмущение общества из-за своего высказывания и назвала его некорректным. Она отметила, что не поддерживает травлю и угрозы "в отношении каждого человека в Украине" и что ее организация занимается именно этим.

И вчерашним сообщением я просто хотела подчеркнуть, что неважно на каком языке говорит человек, он не заслуживает угроз, и он не заслуживает травли,

– объяснила Евгения Эмеральд.

Бывшая военная попросила прощения у людей, которых обидела своим "неправильным высказыванием".