Так, бывшая военная Евгения Эмеральд выступила против буллинга Анны Алхим. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу ее проекта "С женщинами так нельзя".

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В своей посте Евгения отметила, что агрессивные методы продвижения украинского языка являются вредными.

Когда украинцы прекратят нападать друг на друга? Агрессивное поведение и публичная травля не будут способствовать переходу на украинский. Давление, унижение и публичное осуждение – это путь к расколу общества, а не к его единению,

– отметила женщина.



Евгения Эмеральд прокомментировала скандал с блогером Алхим / Скриншот из инстаграма

Такая позиция вызвала негативную реакцию среди пользователей социальных сетей, после чего Эмеральд вынуждена была объяснить свое заявление. Она подчеркнула, что не поддерживала непосредственно Алхим, а выступила против агрессивных нападок и угроз в адрес блогера из-за ее языкового выбора.

Я лично и люди из моего окружения общаемся и читаем на украинском, но это должен быть личный выбор каждого человека. Не приписывайте мне поддержку пророссийских нарративов или предательских позиций – я никогда не поддерживала и не буду поддерживать такого,

– объяснила Евгения.



Евгения Эмеральд прокомментировала скандал с блогером Алхим / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о скандале с блогером Алхим

На крестинах детей Стаси Макеевой Анна демонстративно закатила глаза в ответ на просьбу ведущего спеть песню на украинском языке. Таким был один из конкурсов. Видео инцидента быстро распространилось по сети и вызвало волну возмущения среди пользователей.

Одной из первых среди публичных лиц отреагировала Елена Мандзюк, которая призвала отписаться от Алхим и обнародовала ее пророссийские высказывания, в частности относительно Путина. Также к критике Анны Алхим и ее позиции присоединился ветеран Александр Терен, активист Олег Симороз и волонтер Сергей Стерненко.

В ответ на обвинения Анна Алхим сначала назвала хейт "нападением украиноязычных ботов" и отметила, что "быть украинцем – это не только разговаривать на украинском". Впоследствии она подтвердила свое нежелание переходить на украинский язык, хотя заверила, что свободно им владеет и отвечает на украинском, если к ней обращаются на этом языке. Блогер также опровергла обвинения в пророссийской позиции, утверждая, что помогает украинским военным и донатит. Относительно своих прошлых высказываний о Путине, Алхим заявила, что они были сделаны 6 лет назад, а сейчас она "так же ненавидит его" и стремится к завершению войны.

Кроме того, следует заметить, что несмотря на свою возмутительную реакцию, Анна все же спела украинскую песню во время конкурса. Она исполнила трек Alena Omargalieva "Мужчина".