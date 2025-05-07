Она публично высказалась об Анне и хейте в ее сторону. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сони Морозюк.

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Я знаю, что такое травля. Хорошо знаю. И знаю, как никто не пишет и не говорит о хороших качествах или делах. Это же не так интересно. А еще знаю, какой ты человек. Человек с большой Л. Люблю,

– написала художница в инстаграм-сторис.

Также она распространила совместное фото со скандальной блогершей.



Соня Морозюк поддержала Анну Алхим / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! Соня Морозюк сама недавно была в центре внимания из-за своих связей с Романом Гринкевичем, сыном львовского бизнесмена, которого обвиняют в коррупции. Несмотря на помолвку пары и планы на свадьбу, после ареста Гринкевича художница отменила брак. Также Морозюк опровергала обвинения в том, что ее карьера развивалась благодаря финансированию жениха, подчеркивая, что "создала себя сама".

Что известно о скандале с Анной Алхим

Конфликт разгорелся после того, как блогерша посетила празднование крещения сына блогера Стаси Макеевой. Во время одного из конкурсов ведущий предложил Анне спеть любую песню на украинском языке. Реакция Алхим вызвала волну возмущения в сети.

Против инфлюенсера публично выступили несколько известных личностей. В частности, блогер Елена Мандзюк остро раскритиковала Алхим. Ветеран и активист Олег Симороз, назвал фанов Алхим "или врагами, или тупыми беспринципными людьми".

К критике Алхим присоединился и ветеран и участник телешоу "Холостяк" Александр Терен.