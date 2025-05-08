Вона записала відеозвернення, в якому пояснила свій вчинок. За словами Емеральд, вона не підтримує спосіб життя, дії та наративи, які транслює Анна Алхім, але виступає проти булінгу, пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку колишньої військової.

До слова З жінкою так не можна, – Євгенія Емеральд вперше публічно відреагувала на скандал з Алхім

Євгенія Емеральд зауважила, що всі люди помиляються і вона – не виняток. Колишня військова заявила, що їй дуже шкода через те, "що обурила суспільство тим, що неправильно донесла свої думки", тому роз'яснила ситуацію.

Перше – я не підтримую життєву позицію, сусідські наративи й загалом спосіб життя Ані. Я зовсім інша людина. Я в пості не написала того, що я її в цьому підтримую,

– сказала Євгенія Емеральд.

Жінка наголосила, що вона та її оточення спілкуються українською мовою, а перші слова її дитини, яка нещодавно народилася, також були українською. Крім того, Емеральд додала, що слухає музику українських артистів.

І хочу нагадати, якщо ви не чули або хтось забув, що півтора року тому я мала такий самий публічний скандал з Анею Алхім щодо Алеї Слави, щодо розповсюдження російської мови. І так це було і це залишається,

– зазначила вона.

Важливо! Раніше ми писали про те, що відомо про новий скандал з Анною Алхім.

Євгенія Емеральд не підтримує цькування Анни Алхім

За словами Євгенії, вона не підтримує цькування Анни Алхім та погрози в її бік через те, що блогерка розмовляє російською мовою. Емеральд хотіла донести людям, що виступає за лагідну українізацію.

Я проти цькування одне одного і я проти розколу суспільства. Тому що ось такі публічні розбірки, повірте мені, вони настільки спустошують. Якщо людина винна, якщо людина порушила закон і Конституцію, я вважаю, що нею мають займатися правоохоронні органи, органи суду і так далі,

– додала колишня військова.

Євгенія Емеральд не хоче, щоб українці брали на себе відповідальність за те, що люди можуть скоїти самогубство через цькування та погрози, "бо ми всі живемо у війні" і переживаємо стрес.

Емеральд розуміє обурення суспільства через своє висловлювання та назвала його некоректним. Вона наголосила, що не підтримує цькування та погрози "щодо кожної людини в Україні" й що її організація займається саме цим.

І вчорашнім дописом я просто хотіла підкреслити, що неважливо якою мовою говорить людина, вона не заслуговує на погрози, і вона не заслуговує на цькування,

– пояснила Євгенія Емеральд.

Колишня військова попросила вибачення у людей, яких образила своїм "неправильним висловлюванням".