Родина була на межі розлучення, – YARMAK відверто розповів про стосунки з дружиною у час війни

Репер та військовослужбовець YARMAK зізнався, як повномасштабне вторгнення вплинуло на його стосунки з дружиною Анною. Він також розповів, що їм допомагає зберігати зв'язок на відстані.

Подробицями YARMAK поділився у свіжому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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YARMAK зазначив, що зараз багато пар в Україні розлучаються, і це не дивно, оскільки війна виснажує емоційно.

Моя родина декілька разів теж була на межі розлучення. Ти повертаєшся додому виснажений, знервований, можеш не помітити, що десь не приділив уваги. Все непросто, і я над цим намагаюся працювати. І з іншого боку – кожен у родині теж проходить свій фронт. Іноді здається, що твоя втома важливіша, але це не так,

– поділився репер.

Він вдячний дружині й доньці за підтримку. За словами YARMAK, їм вдається знаходити спільну мову, але зізнався, що критичні моменти таки бувають.

Але попри все, родина для мене – це головний сенс того, чому я в армії. Я захищаю свою країну, бо хочу жити в ній зі своєю родиною,

– наголосив військовослужбовець.

YARMAK з дружиною і донькою / Фото з інстаграму Анни

Що допомагає YARMAK і Анні зберігати стосунки на відстані?

Журналістка також поцікавилася у YARMAK, що їм з дружиною допомагає зберігати стосунки на відстані. Репер зауважив, що багато пар розлучається, адже не приділяють увагу одне одному.

Тому я стараюся не забувати про якісь приємності – подарувати квіти, сказати щось хороше. Загалом, просто бути на зв'язку, бо це все дуже важливо. Чи легко відпустила мене дружина на війну? Ні. Думаю, будь-яка жінка, яка щиро кохає, вчинила б так само. Це завжди важко,

– зізнався YARMAK.

Репер додав, що вони з дружиною стараються тримати контакт і підтримувати одне одного навіть у найважчі часи. YARMAK разом з Анною вже 11 років, 9 з них – у шлюбі. Подружжя виховує доньку Соломію.

Раніше ми повідомляли, в якому підрозділі служить YARMAK і яку посаду обіймає.