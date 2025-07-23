Родина була на межі розлучення, – YARMAK відверто розповів про стосунки з дружиною у час війни
- Репер YARMAK розповів, як війна вплинула на його стосунки з дружиною, і зазначив, що вони намагаються зберігати зв'язок на відстані.
- YARMAK і Анна разом вже 11 років, 9 з яких у шлюбі, і виховують доньку Соломію.
Репер та військовослужбовець YARMAK зізнався, як повномасштабне вторгнення вплинуло на його стосунки з дружиною Анною. Він також розповів, що їм допомагає зберігати зв'язок на відстані.
Подробицями YARMAK поділився у свіжому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
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YARMAK зазначив, що зараз багато пар в Україні розлучаються, і це не дивно, оскільки війна виснажує емоційно.
Моя родина декілька разів теж була на межі розлучення. Ти повертаєшся додому виснажений, знервований, можеш не помітити, що десь не приділив уваги. Все непросто, і я над цим намагаюся працювати. І з іншого боку – кожен у родині теж проходить свій фронт. Іноді здається, що твоя втома важливіша, але це не так,
– поділився репер.
Він вдячний дружині й доньці за підтримку. За словами YARMAK, їм вдається знаходити спільну мову, але зізнався, що критичні моменти таки бувають.
Але попри все, родина для мене – це головний сенс того, чому я в армії. Я захищаю свою країну, бо хочу жити в ній зі своєю родиною,
– наголосив військовослужбовець.
Що допомагає YARMAK і Анні зберігати стосунки на відстані?
Журналістка також поцікавилася у YARMAK, що їм з дружиною допомагає зберігати стосунки на відстані. Репер зауважив, що багато пар розлучається, адже не приділяють увагу одне одному.
Тому я стараюся не забувати про якісь приємності – подарувати квіти, сказати щось хороше. Загалом, просто бути на зв'язку, бо це все дуже важливо. Чи легко відпустила мене дружина на війну? Ні. Думаю, будь-яка жінка, яка щиро кохає, вчинила б так само. Це завжди важко,
– зізнався YARMAK.
Репер додав, що вони з дружиною стараються тримати контакт і підтримувати одне одного навіть у найважчі часи. YARMAK разом з Анною вже 11 років, 9 з них – у шлюбі. Подружжя виховує доньку Соломію.
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