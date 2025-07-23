Подробностями YARMAK поделился в свежем интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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YARMAK отметил, что сейчас много пар в Украине разводятся, и это неудивительно, поскольку война истощает эмоционально.

Моя семья несколько раз тоже была на грани развода. Ты возвращаешься домой истощенный, нервозный, можешь не заметить, что где-то не уделил внимания. Все непросто, и я над этим стараюсь работать. И с другой стороны – каждый в семье тоже проходит свой фронт. Иногда кажется, что твоя усталость важнее, но это не так,

– поделился рэпер.

Он благодарен жене и дочери за поддержку. По словам YARMAK, им удается находить общий язык, но признался, что критические моменты таки бывают.

Но несмотря на все, семья для меня – это главный смысл того, почему я в армии. Я защищаю свою страну, потому что хочу жить в ней со своей семьей,

– подчеркнул военнослужащий.

YARMAK с женой и дочерью / Фото из инстаграма Анны

Что помогает YARMAK и Анне сохранять отношения на расстоянии?

Журналистка также поинтересовалась у YARMAK, что им с женой помогает сохранять отношения на расстоянии. Рэпер заметил, что многие пары расстаются, ведь не уделяют внимание друг другу.

Поэтому я стараюсь не забывать о каких-то приятностях – подарить цветы, сказать что-то хорошее. В общем, просто быть на связи, потому что это все очень важно. Легко ли отпустила меня жена на войну? Нет. Думаю, любая женщина, которая искренне любит, поступила бы так же. Это всегда тяжело,

– признался YARMAK.

Рэпер добавил, что они с женой стараются держать контакт и поддерживать друг друга даже в самые тяжелые времена. YARMAK вместе с Анной уже 11 лет, 9 из них – в браке. Супруги воспитывают дочь Соломию.

Ранее мы сообщали, в каком подразделении служит YARMAK и какую должность занимает.