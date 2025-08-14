Син телеведучого Костянтина Грубича, який втратив руку на фронті, поділився з підписниками новою фотографією. Ярослав також розповів про свій стан після важкого поранення.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм військовослужбовця. Ярослав зізнався, що ще відчуває шум і свист у вухах після того, як отримав контузію.

Сьогодні дівчинка на вулиці запитала у мами: "Мамо, чому у дяді рука поламана?" На жаль, не почув відповідь, бо шум і свист у вухах досі після контузії. Але скільки у всіх нас "поламаних" доль і душ. Не маємо права здаватись, не дамо їм зламати наш дух. Бо в чому тоді сенс?,

– написав Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич / Фото з інстаграму військовослужбовця

У коментарях під дописом українці бажають Ярославу швидкого відновлення:

"Я щиро думаю, що місія таких красивих душею людей, як ти, своїм прикладом пояснити світові всю суть цієї війни, а може навіть усіх війн! Скорішого відновлення".

"Тримайтесь, наш герою! Є багато нас, які розуміють і підтримують".

"Дякую вам за вашу силу".

Ярослав Грубич зазнав важкого поранення на фронті

Нагадаємо, що наприкінці липня син Костянтина Грубича повідомив, що втратив праву руку на війні. Згодом фотограф Ян Доброносов розповів, як Ярослав отримав поранення.

"Зовсім нещодавно він разом з побратимами потрапив під обстріл. Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав пам'ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція – це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг "Спектрум", Сергій Богданов", – поділився він.

Доброносов додав, що після реабілітації Ярослав планує повернутися до війська.