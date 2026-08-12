Євгенія Власова повертається після тривалої паузи: співачка переспівала свій хіт "Ветер надежды"

Після тривалої паузи Євгенія Власова готує прем'єру української версії свого хіта "Ветер надежды". Нова композиція отримала назву "Вітер надії".

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши уривок майбутньої пісні.

Артистка розповіла, що за роки після виходу оригінальної композиції її сприйняття тексту та його сенсів змінилося.

Колись у цій пісні я співала про надію. Сьогодні я відчуваю кожне це слово зовсім інакше. "Вітер надії" прожив зі мною багато років, щоб зараз переродитися – українською, з новим звучанням і значно глибшими сенсами

– написала артистка.

Прем'єра "Вітру надії" відбудеться вже 14 серпня. У новій версії пісні Власова співає про любов, віру в добро та надію.

Я знаю, що любов – жива. В мені завжди живуть дива. Вони зцілюють, окриляють та віру в добро повертають. Вітер надії. В теплих обіймах, де біжу по хвилях я, і сонце, та світло слідом за вітром – окрилена я,

– звучить тепер в пісні.

Анонс нової композиції отримав теплу реакцію в мережі. У коментарях Власову підтримали її колеги та шанувальники. Зокрема, Jerry Heil, Gaitana, alyona alyona, ONUKA та інші артисти відреагували на майбутню прем'єру. Слухачі називали нову версію пісні "неймовірно казковою" та відзначали, що українською вона зазвучала ще красивіше.

Реакція слухачів на українську версію пісні Євгенії Власової "Ветер надежды" / Скриншоти з інстаграму

"Вітер надії" стала черговим етапом у поверненні Власової до музичної кар'єри. Торік артистка вперше за тривалий час виступила в Києві на фестивалі "Покоління", а навесні 2024 року презентувала україномовний трек "Любов підкорює".