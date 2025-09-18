Шанувальники припустили, що цей виступ ознаменував повернення Євгенії на велику сцену, тож вона прокоментувала ці припущення. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал M1 music.

Артистка заявила, що вона немає на меті повертатись.

Я особливо нікуди не йшла, щоб повертатися. Я просто живу своє життя. У мене зараз більше цікавих проєктів, де нема шоубізнесу і якихось суперечок, де є творчість і гастрольний класний графік,

– пояснила Євгенія.

Зокрема, вона розповіла, що зараз співпрацює з музичним проєктом Enigma, де є однією з чотирьох вокалісток.

