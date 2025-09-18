Поклонники предположили, что это выступление ознаменовало возвращение Евгении на большую сцену, поэтому она прокомментировала эти предположения. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал M1 music.
Артистка заявила, что она не имеет цели возвращаться.
Я особо никуда не уходила, чтобы возвращаться. Я просто живу свою жизнь. У меня сейчас больше интересных проектов, где нет шоу-бизнеса и каких-то споров, где есть творчество и гастрольный классный график,
– объяснила Евгения.
В частности, она рассказала, что сейчас сотрудничает с музыкальным проектом Enigma, где является одной из четырех вокалисток.
WEEKEND SHOW: смотрите видео онлайн
Кто такая Евгения Власова?
- Это украинская певица, которая стала известной в 2000-х годах благодаря песням "Я – живая река", "Ветер надежды", "О тебе" и другим.
- С раннего детства она интересовалась музыкой, в частности, пела в хоре "Солнышко", а позже училась в Киевском музыкальном училище имени Глиэра.
- В 2000 году Евгения познакомилась с Дмитрием Костюком, который стал ее продюсером, а впоследствии и мужем. В 2004 году у пары родилась дочь Нина, однако брак быстро распался.
- В 2009 году ходили слухи об онкологии Евгении из-за исчезновения исполнительницы со сцены, однако впоследствии она это опровергла.
- Уже в 2016 году артистка объявила о творческой паузе, а в 2021 году вернулась на телевидение, приняв участие в шоу "Танцы со звездами".
- Во время полномасштабной войны Власова некоторое время жила с мамой и дочкой в Чехии, где увлеклась духовными практиками и создавала музыку для медитаций. Впоследствии снова вернулась в Украину, запустила собственный вокальный курс, а в мае 2024-го представила песню на украинском языке "Любовь покоряет".