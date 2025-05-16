Другий півфінал Євробачення-2025 вже відбувся: відео всіх виступів цього вечора

15 травня на сцені Євробачення-2025 в Базелі виступили представники 16 країн. Вони вразили Європу ліричними та енергійними виступами, а пісні ще довго звучатимуть у різних куточках світу.

Серед конкурсантів 15 травня була й Австрія, якій букмекери прогнозують друге місце. Чи справдяться ці прогнози – дізнаємось вже у суботу, 17 травня, а поки що Show24 пропонує подивитися номери другого півфіналу, які вже підкорили світ. Важливо Час обирати фіналістів: текстова трансляція другого півфіналу Євробачення-2025 Якими були виступи учасників другого півфіналу Євробачення-2025 другий півфінал – Австралія – Go-Jo – Milkshake Man: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Чорногорія – Ніна Жижич – Dobrodošli: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Ірландія – EMMY – Laika Party: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Латвія – Tautumeitas – Bur Man Laimi: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Вірменія – Parg – SURVIVOR: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Австрія – JJ – Wasted Love: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Греція – Клавдія – Asteromata: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Литва – Katarsis – Tavo akys: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Мальта – Міріана Конте – SERVING: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Грузія – Маріам Шенгелія – Freedom: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Данія – Sissal – Hallucination: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Чехія – ADONXS – Kiss Kiss Goodbye: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Люксембург – Лора Торн – La Poupée Monte Le Son: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Ізраїль – Юваль Рафаель – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Сербія – Princ – Mila: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 другий півфінал – Фінляндія – Еріка Вікман – ICH KOMME: дивіться відео онлайн