Букмекери змінили прогнози перед фіналом Євробачення: у кого найбільше шансів перемогти
- Букмекери змінили прогнози на Євробачення-2025 після півфіналів, деякі фаворити не потрапили до фіналу.
- Україні прогнозують 13 місце, але результати можуть змінитися після фінальних виступів і голосування.
Півфінали Євробачення-2025 вже відбулися. Учасники, що пройшли до наступного етапу конкурсу, наполегливо готуються до виступу у грандфіналі музичного конкурсу, де стане відомим ім'я переможця.
Після двох півфіналів букмекерам довелося змінити свої ставки щодо результатів Євробачення-2025. Адже деякі їхні фаворити навіть не потрапили до фіналу, передає Show 24.
До теми Євробачення-2025: як проголосувати за улюбленого виконавця
Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2025 / Скриншот з сайту Eurovision.World
Україні букмекери наразі прогнозують 13 місце на пісенному конкурсі. Водночас реальні результати можуть кардинально відрізнятися після живих виступів і глядацького голосування у фіналі Євробачення-2025.
У нашому матеріалі вже можна подивитись кліпи й послухати пісні всіх фіналістів Євробачення-2025 для того, щоб визначитись зі своїм фаворитом.
Нагадаємо також, як проголосувати за фаворита Євробачення-2025. Це можна буде зробити через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт www.esc.vote.