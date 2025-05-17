Після двох півфіналів букмекерам довелося змінити свої ставки щодо результатів Євробачення-2025. Адже деякі їхні фаворити навіть не потрапили до фіналу, передає Show 24.

До теми Євробачення-2025: як проголосувати за улюбленого виконавця

Найбільші шанси на тріумф наразі має Швеція – ймовірність перемоги гурта KAJ з конкурсним треком Bara bada bastu оцінюється букмекерами у 40%. Австрія посідає друге місце з 20% шансів на перемогу. Її представлятиме JJ, справжнє ім'я якого Йоганнес Піч. На Євробаченні-2025 він виступає з ліричним треком Wasted Love. Тут слід згадати, що JJ на цю пісню, за його словами, надихнула російська оперна співачка Анна Нетребко. Французька співачка Louane з піснею Maman займає третю позицію в букмекерському рейтингу з ймовірністю перемоги 13%. Після виступу у другому півфіналі Фінляндія стрімко піднялася на четверту місце в рейтингу букмекерів. Після Erika Vikman йде 21-річний співак Claude, який представляє Нідерланди. У топ-10 також входять: Ізраїль (Yuval Raphael – "New Day Will Rise")

Естонія (Tommy Cash – "Espresso macchiato")

Швейцарія (Zoë Më – "Voyage")

Албанія (Shkodra Elektronike – "Zjerm")

Мальта (Miriana Conte – "Serving")



Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2025 / Скриншот з сайту Eurovision.World

Україні букмекери наразі прогнозують 13 місце на пісенному конкурсі. Водночас реальні результати можуть кардинально відрізнятися після живих виступів і глядацького голосування у фіналі Євробачення-2025.

У нашому матеріалі вже можна подивитись кліпи й послухати пісні всіх фіналістів Євробачення-2025 для того, щоб визначитись зі своїм фаворитом.

Нагадаємо також, як проголосувати за фаворита Євробачення-2025. Це можна буде зробити через офіційний додаток, телефон, SMS та сайт www.esc.vote.