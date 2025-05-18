Євробачення-2025 вже позаду: відео всіх виступів у фіналі конкурсу

Фінал Євробачення-2025 відбувся у швейцарському Базелі! 17 травня у прямому етері виступили представники 26 країн. Це був вечір надзвичайно яскравих і динамічних номерів.

Український гурт Ziferblat виступав під номером 7. Хлопці виконали трек Bird of Pray. Яким був їхній номер, а також всі інші – дивіться далі на Show24. Не пропустіть Яка країна переможе цьогоріч: текстова трансляція гранд-фіналу Євробачення-2025 Відео всіх виступів у фіналі Євробачення-2025 Євробачення-2025 – фінал – Норвегія – Kyle Alessandro – Lighter: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Люксембург – Лора Торн – La Poupée Monte Le Son: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Естонія – Tommy Cash – Espresso Macchiato: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Ізраїль – Юваль Рафаель – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Литва – Katarsis – Tavo akys: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Іспанія – Melody – Esa diva: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Україна – Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Велика Британія – Remember Monday – What the Hell Just Happened?: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Австрія – JJ – Wasted Love: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Ісландія – Væb – Róa: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Латвія – Tautumeitas – Bur Man Laimi: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Нідерланди – Claude – C'est La Vie: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Фінляндія – Еріка Вікман – ICH KOMME: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Італія – Lucio Corsi – Volevo essere un duro: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Польща – Justyna Steczkowska – Gaja: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Німеччина – Abor & Tynna – Baller: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Греція – Клавдія – Asteromata: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Вірменія – Parg – SURVIVOR: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Швейцарія – Zoë Më – Voyage: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Мальта – Міріана Конте – SERVING: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Португалія – Napa – Deslocado: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Данія – Sissal – Hallucination: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Швеція – KAJ – Bara Bada Bastu: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Франція – Луан – Maman: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Сан-Марино – Gabry Ponte – Tutta l'Italia: дивіться відео онлайн Євробачення-2025 – фінал – Албанія – Shkodra Elektronike – Zjerm: дивіться відео онлайн