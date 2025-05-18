Український гурт Ziferblat виступав під номером 7. Хлопці виконали трек Bird of Pray. Яким був їхній номер, а також всі інші – дивіться далі на Show24.

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