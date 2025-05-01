Від Швеції до Нідерландів: п'ять головних претендентів на перемогу в Євробаченні-2025

До міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025 залишилось менш як два тижні. Перший півфінал відбудеться вже за 13 днів у швейцарському Базелі. Відтак, букмекери активно оновлюють свої прогнози щодо потенційних переможців.

Про п'ятірку головних претендентів на перемогу на Євробаченні-2025 – в матеріалі Show24.

До теми Зворотний відлік розпочато: Ziferblat відправився у Швейцарію на Євробачення-2025

Швеція

Лідером букмекерських ставок є шведський колектив KAJ з жартівливою композицією Bara bada bastu ("Просто паритись у сауні"). Тріо, назва якого походить від ініціалів учасників – Кевіна Гольмстрема, Акселя Омана та Якоба Норргорда, сформувалося ще у 2009 році.

Їхня конкурсна пісня належить до стилю "епадунк" – шведського музичного напряму, що поєднує поп, електроніку, фольклорні мотиви та гумористичні елементи. Текст виконується шведською мовою з діалектом Остроботнії (приморської провінції Фінляндії) та містить фінські слова.

KAJ – Bara Bada Bastu: дивіться відео онлайн

Австрія

Другу позицію посідає австрійський співак та соліст Віденської державної опери JJ (Йоганнес Піч) з піснею Wasted Love. Артист вирізняється своїм рідкісним голосом контратенора, що дозволяє йому досягати сопранових висот.

Його конкурсний трек Wasted Love – це відверта розповідь про нерозділене кохання. За словами виконавця, ця композиція є найособистішою в його репертуарі, розкриваючи біль втрати та водночас прославляючи саму здатність кохати.

JJ – Wasted Love: дивіться відео онлайн

Франція

Третє місце букмекери віддають французькій виконавиці та акторці Луан Емера, яка представить пісню Maman. Ця композиція, створена у співпраці з продюсером Тристаном Сальваті. У Maman Луан розповідає історію свого жіночого життєвого шляху.

Відомо, що кар'єра співачки розпочала розвиватися у 2013 році після участі в талант-шоу The Voice. Пізніше Луан здобула визнання як акторка, зігравши головну роль у фільмі "Сім'я Бельє".

Louane – maman: дивіться відео онлайн

Ізраїль

Четверту сходинку рейтингу посідає ізраїльська співачка Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise. Композиція виконується трьома мовами – англійською, французькою та івритом – і містить рядки з біблійної "Пісні пісень".

Особистий досвід артистки надає пісні особливої глибини: Юваль пережила теракт ХАМАСу на музичному фестивалі Nova у Реїмі 7 жовтня 2023 року. Вона отримала осколкові поранення і врятувалася, прикинувшись мертвою.

За словами авторки пісні Керен Пелес, композиція символізує "новий схід сонця" та надію на мирне майбутнє після важких випробувань.

Yuval Raphael – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн

Нідерланди

Замикає п'ятірку фаворитів нідерландський виконавець Claude (Клод Кіамбе) з піснею C'est La Vie. 21-річний співак народився у Демократичній Республіці Конго, але переїхав до Нідерландів у дев'ять років.

Музична кар'єра Claude розпочалася в мультикультурному оркестрі Partout в Алкмарі та отримала розвиток завдяки участі в талант-шоу The Voice Kids. Серед його попередніх хітів – композиції Ladada (Mon dernier mot), Layla та Еcoutez-moi.

Пісня C'est La Vie ("Таке життя") поєднує танцювальні ритми з глибоко особистими текстами про прийняття життєвих викликів та пошук світла навіть у найтемніші часи.

Claude – C'est La Vie: дивіться відео онлайн