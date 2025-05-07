Тримаємо кулаки за Україну, – інтерв'ю з представницею Польщі на Євробаченні 2025

У швейцарському Базелі зараз у розпалі підготовка до пісенного конкурсу Євробачення – учасники проводять свої перші репетиції на арені.

Однією з перших на сцену Євробачення цього року вийшла представниця Польщі Юстина Стечковська. І для неї це не перший досвід, адже вона представляла свою країну на конкурсі у 1995 році, де посіла 18-те місце.

Минулого року вона спробувала повернутися вперше, проте не вийшло, але цього року вона таки виступить на сцені конкурсу.

Чим вражатиме на Євробаченні Юстина Стечковська, як організатори не дозволяли їй втілити важливу деталь номеру, що вона думає про пісню гурту Ziferblat та як допомагає українцям під час повномасштабної війни – читайте в ексклюзивному інтерв'ю представниці Польщі на Євробаченні для 24 Каналу.

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Про першу репетицію в Базелі

У тебе вже відбувалася перша репетиція на сцені у Базелі, то ж найперше хочу запитати: які твої враження?

У нас є ще трохи нюансів, бо усі тут ще вчаться. Але ми впевнені, що наступна репетиція буде кращою для всіх. Це ж була лише перша.

Ваш номер повністю готовий чи потрібно щось змінити або допрацювати?

У самому номері у нас готово усе. Але нам ще потрібно змінити ракурси камер, але це має вирішувати телевізійна команда, бо нас не влаштовувало те, що ми бачили на екрані. Ми хочемо довести все до ідеалу.

Проте ті ракурси – не біда. Я впевнена, усе на наступній репетиції буде добре.



Юстина Стечковська / Фото EBU

Які твої очікування від конкурсу? На який результат сподіваєшся?

Знаєш, я не думаю про результат. У нас гасло "Об’єднані музикою", це не спорт, де є змагання і чіткий результат. Для мене результат у тому, що ми тут і разом.

Євробачення – це хороші люди, прекрасне свято і чудова музика. Це фантастичний час для нас усіх і це не історія про перемогу, а про зустріч людей зі всього світу.

Цього року ти виступатимеш з піснею Gaja ("Гея"). Що ти хочеш нею сказати світові?

Це послання для всіх. Gaja — це наш дім. Ми маємо пам’ятати про повагу до неї. Вона потребує нашої любові. Вона потребує, щоб ми думали про неї, тримали її в серці. Це важливо. Ми постійно забуваємо про це.

Це пісня про людство в контексті Всесвіту. Я завжди шукаю відповіді на питання: "Яка мета життя?", "Чому ми тут?", "Що з нашими душами?", "Як стати кращою людиною?" – і, власне, про це моя пісня.

Юстина Стечковська – Gaja: дивіться відео

Чому Юстина повернулася на Євробачення

Ти уже брала участь у Євробаченні 30 років тому, у 1995 році в Дубліні. Що з того часу зазнало найбільших змін?

Змінилася музика. Раніше усе було наживо – був великий оркестр, інструменти. Зараз тільки вокал наживо, все інше – під фонограму. І це велика зміна. Та що тут сказати – світ змінився.

І все ж ми говоримо про Євробачення, і ось це "бачення", тобто візуальна частина, тепер так само важлива, як і музика.

Раніше була лише музика, а зараз – усе разом.

Виступ Юстини Стечковської на Євробаченні 1995: дивіться відео

Чому ти вирішила повернутися на Євробачення?

Два роки тому я почала думати про це. Найпершою мотивацією стало те, що я випустила тоді новий, уже 19-й, альбом "WITCH-ET Tahoro" і хотіла, щоб його почули якомога більше людей. Чи є для цього краще місце, ніж Євробачення?

Цей альбом, певно, найважливіший у моїй кар’єрі. У ньому я розповідаю про людство, сенс нашого життя. І я би була дуже щаслива, якби люди замислилися про те, ким ми є і куди йдемо. Це тема, над якою я працюю роками, і я хочу, щоб музика допомагала нам розширювати світогляд.

Минулого року тобі не вдалося повернутися на конкурс, бо ти посіла друге місце на внутрішньому відборі. Чи знала ти вже тоді, що спробуєш ще раз?

Мені минулого року не вистачило одного балу. Тоді представника Польщі обирала внутрішня комісія каналу TVP, тому люди не голосували.

Але мої фанати вмовили мене спробувати ще раз. І цього разу я перемогла з великим відривом – голосували у нас тільки телеглядачі.

Юстина Стечковська – WITCH-ET Tahoro: дивіться відео

У тебе неймовірний вокал, який не може не вражати. Крім того, ти поєднуєш його з танцями і трюками на сцені. Як довго ти працювала для такого результату?

Я на сцені з 3-х років. І весь цей час я намагаюся бути кращою, ніж я була учора. Робити всі ці речі на сцені складно, бо треба не тільки рухатися, а й співати одночасно. Наприклад, висіти над сценою і співати в третій октаві – це дуже складно.

Але я намагаюся це робити і я роблю. Тож це постійна робота над собою. Хочеш бути кращим – потрібно щодня працювати для цього. От і все.

Організатори забороняли літати над сценою

Раніше я бачив інформацію, що організатори заборонили тобі літати над сценою. Це правда?

Так, правда. Коли ми приїхали сюди, нам сказали, що це складно, але вони намагатимуться зробити якнайкраще. Для нас намагалися зробити спеціальну конструкцію, бо це нібито було б безпечніше. Хоча це було і складніше, і небезпечніше, і виглядало не дуже.

Але ми боролися за своє, то ж я буду літати. Я буду літати так, як і в нас на національному відборі. І я щаслива від цього, бо це виглядає неймовірно.



Кадр з репетиції Юстини у Базелі / Фото EBU

Про зустріч з гуртом Ziferblat

Ти уже познайомилася з багатьма цьогорічними учасниками, але яка зустріч для тебе була найбільш особливою?

Перша пісня, яку я почула цього року, то була пісня Ziferblat. Мені її показала дівчина мого сина. І я тоді сказала: "О Боже, яка прекрасна пісня". Коли я була в басейні, я спробувала заспівати цю першу ноту, бо це насправді дуже красива.

Юстина Стечковська виконує пісню Ziferblat: дивіться відео

І в той день, коли ми зустрілися з хлопцями, я була дуже щаслива. Ми обійнялися і це було дуже приємно – зустріти їх і заспівати разом. Ziferblat дуже милі й у них дуже хороша пісня, тому ми триматимемо за них кулаки.

Знаю, що минулого року вони теж пробували потрапити на Євробачення. Їхня пісня тоді була прекрасна, і цьогорічна також. Вони дуже милі і талановиті, то ж їм поцілунок від нас!

Чи маєш ти своїх фаворитів цього року?

Ой, це справді складне питання, бо цього року багато чудових пісень і сильних голосів. То ж я не можу відповісти, бо це не одна пісня і не один артист. Я думаю, нас чекає чудовий концерт.

Про допомогу українським біженцям

В Україні ми живемо у справді важкі часи, але я певен, що ти знаєш про це. Я знаю, що ти допомагаєш українцям, чи можеш розповісти про це більше?

У моєму домі працює чудова людина, вона з України. Хоча складно говорити, що вона "працює", бо вона уже є членом нашої родини, вона у нас господиня. Ми дуже любимо її.

Коли почалася війна, це було справді дуже страшно. Я і мій брат запросили тих, хто був вимушений втікати від війни, до свого дому і вони жили з нами. У нас жила чудова родина з дітьми і також вагітна жінка. Ми всі жили разом протягом місяця.

Ми щодня багато розмовляли. Але це було важко для них, бо вони сумували за домом і хотіли повернутися в Україну, але повертатися з дітьми було небезпечно.

Та ми з ними стали друзями і досі підтримуємо зв’язок. І, якщо чесно, ми захоплені їхньою відвагою. Вони, попри все, хотіли повернутися додому і зробили це, і попри всі загрози живуть там. Вони все ще у наших серцях. Ми підтримуємо зв’язок, і я вірю, що ми зустрінемося знову.

Дякую тобі за розмову і за підтримку України. Бажаю чудового виступу у півфіналі.

І я дякую тобі. Ми триматимемо кулаки за Ziferblat.

Юстина Стечковська виступить у першому півфіналі Євробачення 13 травня під номером 2. Того ж дня виступатиме й Україна.