Молдова відмовилася від участі у Євробаченні-2025: названо причину

Молдова відмовилася від участі у Євробаченні-2025. Про це оголосила молдовська телекомпанія TRM.

Також скасували конкурс Etapa Națională, на якому Молдова й обирала представників на Євробачення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Eurovision World.

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Директор телеканалу "Молдова 1" Корнеліу Дурнеску і голова делегації Молдови Даніела Круду дали пресконференцію, де пояснили, що прийняли таке рішення "після детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем".

Рішення було нелегким, але необхідним у нинішніх умовах. Цьогорічний Нацвідбір висвітлив певні виклики, зокрема зниження інтересу публіки та загальної якості мистецьких виступів. Цей факт викликав негативне сприйняття серед спеціалістів та громадськості, підкреслюючи необхідність суттєвої реформи процесу відбору,

– сказав Корнеліу Дурнеску.

Молдова не братиме участі в Євробаченні-2025

TRM планує переглянути критерії й методологію відбору, заохотити талановитих митців до участі, забезпечити більш конкурентоспроможне представництво на міжнародній арені.

Крім того, Дурнеску зазначив, що вони консультувалися з музичними фахівцями, які висловили застереження щодо участі Молдови у Євробаченні-2025. Такої думки дотримується і журі. До того ж директор підкреслив, що пісенний конкурс передбачає значні витрати: організація Нацвідбору, постановка шоу, просування артиста, проїзд і проживання команди, постановка сцени, технічне обладнання та інше.

Даніела Круду додала, що Молдова повернеться на пісенний конкурс Євробачення.

Нагадаємо, що Євробачення-2025 пройде у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня. Днями організатори пісенного конкурсу оголосили імена ведучих. Ними стали: комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, телеведуча й співачка Сандра Штудер.