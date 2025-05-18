JJ з Австрії переміг на Євробаченні-2025: що треба знати про тріумфатора конкурсу

Відбувся фінал Євробачення-2025. Переможцем став JJ, який представляв Австрію на пісенному конкурсі. Музикант отримав найбільше балів за результатами голосування журі та глядачів.

Перемогу у Євробаченні-2025 здобув JJ (Джейджей), менш відомий як Йоганнес Піч. Тепер він став одним з найкращих представників Австрії на пісенному конкурсі з часів перемоги Кончіти Вурст, пише Show 24.

До слова Австрія перемогла на Євробаченні-2025

JJ (на такий псевдонім його надихнуло шкільне прізвисько) представив на сцені Євробачення-2025 пісню Wasted Love, в якій присутні елементи академічного співу. При створенні треку він надихався російською оперною співачкою Анною Нетребко.

JJ – Wasted Love: дивіться трейлер онлайн

Біографія переможця Євробачення-2025

Йоганнес Піч народився у 2001 році у Відні, а виріс у Дубаї. Там його батько-айтівець заснував компанію. Хлопець вивчив кілька мов – англійську, німецьку, тагальську, арабську і французьку. У 2016 році Йоганнес повернувся з батьками до Відня.

На батьківщині він вступив до Віденського університету музики й виконавського мистецтва, де й зараз продовжує навчатися класичної музики. Також Йоганнес Піч брав участь у постановах у Віденській державній опері.

У 2020 році JJ взяв участь у британському "Голосі", а ще через рік у талант-шоу Starmania, де потрапив до фіналу. Тоді про нього вперше дізналась широка публіка.

Вже у 2025 році співак спробував свої сили на австрійському відборі на Євробачення. І досяг успіху, адже переміг з піснею Wasted Love.



JJ / Фото з інстаграму JJ

Переможець Євробачення надихається росіянкою

JJ розповідав, що захоплювався різними музикантами – Аріаною Гранде, Мерайєю Кері, грецькою виконавицею Марією Каллас. Також співак любив слухати класичну музику – Баха й Моцарта.

Водночас артист не приховував прихильності до Анни Нетребко, російської оперної співачки. Він був підписаний на неї в інстаграмі (хоч згодом відписався) та неодноразово лайкав її дописи. Варто знати, що у 2014 році Анна Нетребко фінансувала оперний театр у Донецьку, який вже на той час був окупований Росією.



JJ був підписаний на Нетребко / Фото з соцмережі X

Після початку повномасштабного вторгнення Нетребко виїхала з Росії та публічно засудила війну (коли стикнулась з забороною концертів за кордоном). З 2006 року росіянка є громадянкою Австрії, тож зараз вона живе та продовжує свою кар'єру у Відні. Попри попередній бойкот, Анна Нетребко повернеться до деяких програм в Європі. Також вона виступить у Королівській опері в Лондоні.