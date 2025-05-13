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Show24 Музика Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу
13 травня, 21:00
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Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Софія Хомишин

Вже незабаром у швейцарському Базелі розпочнеться довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення-2025. У першому півфіналі виступлять представники України, гурт Ziferblat, та ще 14 учасників.

Музичну подію транслюватимуть на платформах Суспільного мовлення, а коментувати її будуть відомі телеведучі Тімур Мірошниченко та Олександр Педан. Текстову трансляцію головних подій першого півфіналу Євробачення-2025 – читайте у матеріалі Show24.

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