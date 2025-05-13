Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Вже незабаром у швейцарському Базелі розпочнеться довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення-2025. У першому півфіналі виступлять представники України, гурт Ziferblat, та ще 14 учасників.

Музичну подію транслюватимуть на платформах Суспільного мовлення, а коментувати її будуть відомі телеведучі Тімур Мірошниченко та Олександр Педан. Текстову трансляцію головних подій першого півфіналу Євробачення-2025 – читайте у матеріалі Show24. Не пропустіть "Важко було стримувати сльози": Ziferblat зустрівся з дітьми з Маріуполя перед Євробаченням-2025

