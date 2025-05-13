Хлопці вийдуть на сцену під номером 5 та виконають пісню Bird of Pray. Дивіться пряму трансляцію головної музичної події року далі на Show24.

Важливо Учасники, нові правила, перші скандали: все, що треба знати про Євробачення-2025

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2025

Перший півфінал розпочався о 22:00 за київським часом. Цього року до незмінного коментатора Тімура Мірошниченка приєднався Олександр Педан. Вони разом коментуватимуть те, що відбуватиметься в Базелі протягом двох годин.

Перший півфінал Євробачення-2025: дивіться онлайн-трансляцію

Порядок виступів півфіналістів

  1. Ісландія: Væb – Róa
  2. Польща: Justyna Steczkowska – Gaja
  3. Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left
  4. Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato
  5. Україна: Ziferblat – Bird of Pray
  6. Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu
  7. Португалія: Napa – Deslocado
  8. Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter
  9. Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights
  10. Азербайджан: Mamagama – Run With U
  11. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  12. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm
  13. Нідерланди: Claude – C'est La Vie
  14. Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake
  15. Кіпр: Theo Evan – Shh


Порядок виступів у півфіналах / Фото з сайту Євробачення

Чи можна українцям голосувати за Ziferblat

  • Українці мають право голосувати лише в тому півфіналі, де виступає наш представник, тобто у першому. Наступного разу голосування для України відкриється вже 17 травня у великому фіналі.
  • Згідно з правилами Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни. Тобто цього вечора підтримати Ziferblat ви не зможете. Але є можливість проголосувати за фаворитів з інших країн.
  • Однак, якщо ви мешкаєте за кордоном, маєте іноземну сім-картку, то зможете проголосувати за Ziferblat.
  • Загалом глядачі можуть проголосувати до 20 разів за обрану країну.