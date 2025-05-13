Хлопці вийдуть на сцену під номером 5 та виконають пісню Bird of Pray. Дивіться пряму трансляцію головної музичної події року далі на Show24.

Важливо Учасники, нові правила, перші скандали: все, що треба знати про Євробачення-2025

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2025

Перший півфінал розпочався о 22:00 за київським часом. Цього року до незмінного коментатора Тімура Мірошниченка приєднався Олександр Педан. Вони разом коментуватимуть те, що відбуватиметься в Базелі протягом двох годин.

Перший півфінал Євробачення-2025: дивіться онлайн-трансляцію

Порядок виступів півфіналістів

Ісландія: Væb – Róa Польща: Justyna Steczkowska – Gaja Словенія: Klemen – How Much Time Do We Have Left Естонія: Tommy Cash – Espresso macchiato Україна: Ziferblat – Bird of Pray Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu Португалія: Napa – Deslocado Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights Азербайджан: Mamagama – Run With U Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm Нідерланди: Claude – C'est La Vie Хорватія: Marko Bošnjak – Poison Cake Кіпр: Theo Evan – Shh



Порядок виступів у півфіналах / Фото з сайту Євробачення

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