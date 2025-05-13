Ребята выйдут на сцену под номером 5 и исполнят песню Bird of Pray. Смотрите прямую трансляцию главного музыкального события года дальше на Show24.
Важно Участники, новые правила, первые скандалы: все, что надо знать о Евровидении-2025
Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2025
Первый полуфинал начался в 22:00 по киевскому времени. В этом году к неизменному комментатору Тимуру Мирошниченко присоединился Александр Педан. Они вместе будут комментировать то, что будет происходить в Базеле в течение двух часов.
Первый полуфинал Евровидения-2025: смотрите онлайн-трансляцию
Порядок выступлений полуфиналистов
- Исландия: Væb – Róa
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left
- Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Португалия: Napa – Deslocado
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights
- Азербайджан: Mamagama – Run With U
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake
- Кипр: Theo Evan – Shh
Порядок выступлений в полуфиналах / Фото с сайта Евровидения
Можно ли украинцам голосовать за Ziferblat
- Украинцы имеют право голосовать только в том полуфинале, где выступает наш представитель, то есть в первом. В следующий раз голосование для Украины откроется уже 17 мая в большом финале.
- Согласно правилам Евровидения, нельзя голосовать за представителя своей страны. То есть в этот вечер поддержать Ziferblat вы не сможете. Но есть возможность проголосовать за фаворитов из других стран.
- Однако, если вы живете за границей, имеете иностранную сим-карту, то сможете проголосовать за Ziferblat.
- В общем зрители могут проголосовать до 20 раз за выбранную страну.