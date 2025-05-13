Ребята выйдут на сцену под номером 5 и исполнят песню Bird of Pray. Смотрите прямую трансляцию главного музыкального события года дальше на Show24.

Важно Участники, новые правила, первые скандалы: все, что надо знать о Евровидении-2025

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2025

Первый полуфинал начался в 22:00 по киевскому времени. В этом году к неизменному комментатору Тимуру Мирошниченко присоединился Александр Педан. Они вместе будут комментировать то, что будет происходить в Базеле в течение двух часов.

Первый полуфинал Евровидения-2025: смотрите онлайн-трансляцию

Порядок выступлений полуфиналистов

Исландия: Væb – Róa Польша: Justyna Steczkowska – Gaja Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato Украина: Ziferblat – Bird of Pray Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu Португалия: Napa – Deslocado Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights Азербайджан: Mamagama – Run With U Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm Нидерланды: Claude – C'est La Vie Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake Кипр: Theo Evan – Shh



Порядок выступлений в полуфиналах / Фото с сайта Евровидения

Можно ли украинцам голосовать за Ziferblat