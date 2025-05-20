Так, як це було з Росією: прем'єр Іспанії закликав виключити Ізраїль з Євробачення

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес висловився щодо участі Ізраїлю на Євробаченні. На думку політика, країну слід дискваліфікувати з конкурсу.

Прем'єр-міністр Іспанії вважає, що участь Ізраїлю в Євробаченні – це подвійні стандарти. Адже Росію у 2022 році виключили з конкурсу, пише Show 24 з посиланням на соцмережі Педро Санчеса.

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Педро Санчес презентував доповідь про стан культурної індустрії. У звіті він згадав про Євробачення та закликав виключити Ізраїль з конкурсу.

Якщо Росія була зобов'язана не брати участі в Євробаченні після вторгнення в Україну, то Ізраїль теж не повинен. Ми не можемо допустити подвійних стандартів, навіть у культурі,

– висловився прем'єр-міністр.

Санчес додав, що Іспанія вірна й віддана правам людини і міжнародному праву.

Іспанія на Євробаченні-2025

У цьогорічному пісенному конкурсі Іспанію представляла співачка Melody з композицією Esa diva. Країна автоматично пройшла до фіналу, оскільки належить до однієї з засновниць Євробачення.

Проте у фіналі Melody посіла третє місце з кінця – вона фінішувала 24-ю з 37 балами.

Після цього результату іспанський мовник RTE заявив, що звернеться до EBU для обговорення телеголосування на Євробаченні. Вони підозрюють, що "збройні конфлікти" впливають на сутність конкурсу. Кілька інших країн теж хочуть оцінити, чи справді є доцільним нинішній метод голосування.