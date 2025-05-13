Це не Україна: кому пророкують перемогу на Євробаченні-2025

Вже за лічені години стартує 69-й пісенний конкурс Євробачення, який пройде у швейцарському Базелі. У першому півфіналі виступлять 15 країн-учасниць, серед яких і український гурт Ziferblat. Колектив вийде на сцену під номером 5.

13 травня глядачі побачать виступ гурту, якому букмекери цьогоріч пророкують перемогу. На жаль, це не представники України, повідомляє Show 24 з посиланням на Eurovision World.

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За прогнозами букмекерів, зараз найбільші шанси на перемогу у фінсько-шведського гурту KAJ, який на Євробаченні-2025 представляє Швецію з піснею Bara bada bastu.

Гурт KAJ створили у Веурі, що у Фінляндії, у 2009 році. З того часу тріо створює комедійні та музичні твори. Артисти швидко здобули репутацію завдяки дотепним, ностальгічним пісням, які прославляють шведську та фінську культури. Колектив співає у стилі попу, року, репу, диско та шлягеру.

Учасники гурту: Кевін Гольмстрем, Аксель Оман та Якоб Норргорд﻿. Вони випустили 7 альбомів, написали та виконали два мюзикли в театрі Wasa (Фінляндія) і влаштували величезне шоу на честь свого 10-річчя.

Гурт KAJ представить Швецію на Євробаченні-2025 / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

Фаворити букмекерів на Євробаченні-2025

Швеція: KAJ – Bara bada bastu (41%).

KAJ – Bara bada bastu (41%). Австрія: JJ – Wasted Love (19%).

JJ – Wasted Love (19%). Франція: Луан Емера – Maman (6%).

Луан Емера – Maman (6%). Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise (5%).

Юваль Рафаель – New Day Will Rise (5%). Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights (4%).

У десятку фаворитів також увійшли Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Естонія та Мальта. За прогнозами букмекерів, в України низькі шанси на перемогу. Наразі гурту Ziferblat пророкують 15 місце.

Прогнози букмекерів на Євробачення-2025 / Скриншот з сайту Eurovision World

Перший півфінал Євробачення-2025 відбудеться сьогодні, прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Транслюватимуть пісенний конкурс на платформах Суспільного. Шоу традиційно коментуватиме Тімур Мірошниченко, до якого сьогодні також приєднається Олександр Педан.