Це не Україна: кому пророкують перемогу на Євробаченні-2025
- Букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні-2025 фінсько-шведському гурту KAJ з піснею Bara bada bastu, який представляє Швецію.
- Українському гурту Ziferblat пророкують 15 місце, і вони виступлять у першому півфіналі під номером 5.
Вже за лічені години стартує 69-й пісенний конкурс Євробачення, який пройде у швейцарському Базелі. У першому півфіналі виступлять 15 країн-учасниць, серед яких і український гурт Ziferblat. Колектив вийде на сцену під номером 5.
13 травня глядачі побачать виступ гурту, якому букмекери цьогоріч пророкують перемогу. На жаль, це не представники України, повідомляє Show 24 з посиланням на Eurovision World.
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За прогнозами букмекерів, зараз найбільші шанси на перемогу у фінсько-шведського гурту KAJ, який на Євробаченні-2025 представляє Швецію з піснею Bara bada bastu.
Гурт KAJ створили у Веурі, що у Фінляндії, у 2009 році. З того часу тріо створює комедійні та музичні твори. Артисти швидко здобули репутацію завдяки дотепним, ностальгічним пісням, які прославляють шведську та фінську культури. Колектив співає у стилі попу, року, репу, диско та шлягеру.
Учасники гурту: Кевін Гольмстрем, Аксель Оман та Якоб Норргорд. Вони випустили 7 альбомів, написали та виконали два мюзикли в театрі Wasa (Фінляндія) і влаштували величезне шоу на честь свого 10-річчя.
Фаворити букмекерів на Євробаченні-2025
- Швеція: KAJ – Bara bada bastu (41%).
- Австрія: JJ – Wasted Love (19%).
- Франція: Луан Емера – Maman (6%).
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise (5%).
- Бельгія: Red Sebastian – Strobe Lights (4%).
У десятку фаворитів також увійшли Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Естонія та Мальта. За прогнозами букмекерів, в України низькі шанси на перемогу. Наразі гурту Ziferblat пророкують 15 місце.
Перший півфінал Євробачення-2025 відбудеться сьогодні, прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Транслюватимуть пісенний конкурс на платформах Суспільного. Шоу традиційно коментуватиме Тімур Мірошниченко, до якого сьогодні також приєднається Олександр Педан.