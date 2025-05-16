Серед фіналістів, традиційно, є українці. Цього року нашу країну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. А де дивитися фінал Євробачення у прямому етері – розповідаємо далі на Show 24.

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Де дивитися фінал Євробачення-2025

Фінал пісенного конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Традиційно, прямий етер транслюватимуть на платформах Суспільного. Незмінним коментатором залишається Тімур Мірошниченко, але цього року до нього приєднуються зіркові гості. У першому півфіналі був ведучий Олександр Педан, у другому – комік Влад Куран, а у фіналі почуємо реперку та представницю України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.

Всі фіналісти Євробачення-2025

Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter

Kyle Alessandro – Lighter Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Shkodra Elektronike – Zjerm Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu

KAJ – Bara Bada Bastu Ісландія: Væb – Róa

Væb – Róa Нідерланди: Claude – C'est La Vie

Claude – C'est La Vie Польща: Justyna Steczkowska – Gaja

Justyna Steczkowska – Gaja Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia

Gabry Ponte – Tutta l'Italia Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Tommy Cash – Espresso Macchiato Португалія: Napa – Deslocado

Napa – Deslocado Україна: Ziferblat – Bird of Pray

Ziferblat – Bird of Pray Литва : Katarsis – Tavo akys

: Katarsis – Tavo akys Ізраїль : Юваль Рафаель – New Day Will Rise

: Юваль Рафаель – New Day Will Rise Вірменія : Parg – SURVIVOR

: Parg – SURVIVOR Данія : Sissal – Hallucination

: Sissal – Hallucination Австрія : JJ – Wasted Love

: JJ – Wasted Love Люксембург : Лора Торн – La Poupée Monte Le Son

: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Фінляндія : Еріка Вікман – ICH KOMME

: Еріка Вікман – ICH KOMME Латвія : Tautumeitas – Bur Man Laimi

: Tautumeitas – Bur Man Laimi Мальта : Міріана Конте – SERVING

: Міріана Конте – SERVING Греція : Клавдія – Asteromata

: Клавдія – Asteromata Швейцарія: Zoë Më – Voyage

Zoë Më – Voyage Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened?

Remember Monday – What the Hell Just Happened? Франція: Луан – maman

Луан – maman Німеччина: Abor & Tynna – Baller

Abor & Tynna – Baller Іспанія: Melody – Esa diva

Melody – Esa diva Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Євробачення-2025 і Україна: головне, що треба знати