Среди финалистов, традиционно, есть украинцы. В этом году нашу страну представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. А где смотреть финал Евровидения в прямом эфире – рассказываем далее на Show 24.
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Где смотреть финал Евровидения-2025
Финал песенного конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени. Традиционно, прямой эфир будут транслировать на платформах Суспильного. Неизменным комментатором остается Тимур Мирошниченко, но в этом году к нему присоединяются звездные гости. В первом полуфинале был ведущий Александр Педан, во втором – комик Влад Куран, а в финале услышим реперку и представительницу Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.
- Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Культура".
- Также песенный конкурс можно смотреть на сайте "Суспільне Культура" и сайте "Суспільне Євробачення".
- Ютуб-канал "Евровидение Украина" тоже будет транслировать онлайн.
- На фейсбук-страницах Суспильного и Евровидения Украина.
- На Радио Проминь трансляция будет доступна для прослушивания.
Все финалисты Евровидения-2025
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
- Исландия: Væb – Róa
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
- Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Португалия: Napa – Deslocado
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Дания: Sissal – Hallucination
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
- Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Греция: Клавдия – Asteromata
- Швейцария: Zoë Më – Voyage
- Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
- Франция: Луан – maman
- Германия: Abor & Tynna – Baller
- Испания: Melody – Esa diva
- Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
Евровидение-2025 и Украина: главное, что надо знать
- В этом году конкурс принимает город Базель, что в Швейцарии. Именно туда съехались представители 37 стран, среди которых Ziferblat.
- Группа представляет нашу страну с песней Bird of Pray. Трек сочетает современное звучание с народными мотивами и символизирует возрождение и свободу.
- Коллектив выступил в первом полуфинале под номером 5. Уже совсем скоро мы снова услышим Ziferblat в первой части большого финала.
- Представительницей от Украины на Евровидении-2025 выбрали Jerry Heil. Именно она объявит баллы в финале.