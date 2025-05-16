Среди финалистов, традиционно, есть украинцы. В этом году нашу страну представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. А где смотреть финал Евровидения в прямом эфире – рассказываем далее на Show 24.

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Где смотреть финал Евровидения-2025

Финал песенного конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени. Традиционно, прямой эфир будут транслировать на платформах Суспильного. Неизменным комментатором остается Тимур Мирошниченко, но в этом году к нему присоединяются звездные гости. В первом полуфинале был ведущий Александр Педан, во втором – комик Влад Куран, а в финале услышим реперку и представительницу Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.

Все финалисты Евровидения-2025

  • Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  • Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm
  • Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  • Исландия: Væb – Róa
  • Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  • Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
  • Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  • Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato
  • Португалия: Napa – Deslocado
  • Украина: Ziferblat – Bird of Pray
  • Литва: Katarsis – Tavo akys
  • Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
  • Армения: Parg – SURVIVOR
  • Дания: Sissal – Hallucination
  • Австрия: JJ – Wasted Love
  • Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  • Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
  • Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  • Мальта: Мириана Конте – SERVING
  • Греция: Клавдия – Asteromata
  • Швейцария: Zoë Më – Voyage
  • Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
  • Франция: Луан – maman
  • Германия: Abor & Tynna – Baller
  • Испания: Melody – Esa diva
  • Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Евровидение-2025 и Украина: главное, что надо знать

  • В этом году конкурс принимает город Базель, что в Швейцарии. Именно туда съехались представители 37 стран, среди которых Ziferblat.
  • Группа представляет нашу страну с песней Bird of Pray. Трек сочетает современное звучание с народными мотивами и символизирует возрождение и свободу.
  • Коллектив выступил в первом полуфинале под номером 5. Уже совсем скоро мы снова услышим Ziferblat в первой части большого финала.
  • Представительницей от Украины на Евровидении-2025 выбрали Jerry Heil. Именно она объявит баллы в финале.