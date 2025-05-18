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Show24 Музика Результати фіналу Євробачення-2025: хто у п'ятірці лідерів і яке місце посіла Україна
18 травня, 02:01
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Результати фіналу Євробачення-2025: хто у п'ятірці лідерів і яке місце посіла Україна

Христина Кобак
Основні тези
  • Український гурт Ziferblat посів 9 місце на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray, отримавши 218 балів.
  • Перемогу здобула Австрія з піснею Wasted Love.

У суботу, 17 травня, вся Європа, затамувавши подих спостерігала за фіналом Євробачення-2025. Головний пісенний конкурс відгримів у Базелі, що у Швейцарії. Нарешті національні журі та глядачі зробили свій вибір і стали відомі результати цього року.

Український гурт Ziferblat посів почесне 9 місце, а перемогу цього року здобула Австрія з піснею Wasted Love. Детальніше про результати голосування у фіналі Євробачення-2025 – читайте далі на Show24

Важливо Яка країна переможе цьогоріч: текстова трансляція гранд-фіналу Євробачення-2025

Фінал Євробачення-2025: результати голосування

  1. Австрія: JJ – Wasted Love – 436 балів
  2. Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise – 357 балів
  3. Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato – 356 балів
  4. Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu – 321 бал
  5. Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro – 256 балів
  6. Греція: Клавдія – Asteromata – 231 бал
  7. Франція: Луан – Maman – 230 балів
  8. Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm – 218 балів
  9. Україна: Ziferblat – Bird of Pray – 218 балів
  10. Швейцарія: Zoë Më – Voyage – 214 балів
  11. Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME – 196 балів
  12. Нідерланди: Claude – C'est La Vie – 175 балів
  13. Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi – 158 балів
  14. Польща: Justyna Steczkowska – Gaja – 156 балів
  15. Німеччина: Abor & Tynna – Baller – 151 бал
  16. Литва: Katarsis – Tavo akys – 96 балів
  17. Мальта: Міріана Конте – SERVING – 91 бал
  18. Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter – 89 балів
  19. Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened? – 88 балів
  20. Вірменія: Parg – SURVIVOR – 72 бали
  21. Португалія: Napa – Deslocado – 50 балів
  22. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son – 47 балів
  23. Данія: Sissal – Hallucination – 47 балів
  24. Іспанія: Melody – Esa diva – 37 балів
  25. Ісландія: Væb – Róa – 33 бали
  26. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia – 27 балів


Результати фіналу Євробачення-2025 / Скриншот з відео 

Україна на Євробаченні-2025: як це було

  • Український гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі 13 травня. Музиканти підкорили Європу піснею Bird of Pray та отримали достатню кількість голосів для проходу у фінал.

  • Цього року нам довелося добряче понервувати, адже своє місце у фіналі отримали останніми.

  • Вже у великому фіналі Ziferblat виступили під номером 7. Згідно з результатами голосування глядачів і журі хлопці отримали 218 балів і посіли 9 місце у загальній таблиці. 