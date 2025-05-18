Результати фіналу Євробачення-2025: хто у п'ятірці лідерів і яке місце посіла Україна
- Український гурт Ziferblat посів 9 місце на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray, отримавши 218 балів.
- Перемогу здобула Австрія з піснею Wasted Love.
У суботу, 17 травня, вся Європа, затамувавши подих спостерігала за фіналом Євробачення-2025. Головний пісенний конкурс відгримів у Базелі, що у Швейцарії. Нарешті національні журі та глядачі зробили свій вибір і стали відомі результати цього року.
Український гурт Ziferblat посів почесне 9 місце, а перемогу цього року здобула Австрія з піснею Wasted Love. Детальніше про результати голосування у фіналі Євробачення-2025 – читайте далі на Show24.
Важливо Яка країна переможе цьогоріч: текстова трансляція гранд-фіналу Євробачення-2025
Фінал Євробачення-2025: результати голосування
- Австрія: JJ – Wasted Love – 436 балів
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise – 357 балів
- Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato – 356 балів
- Швеція: KAJ – Bara Bada Bastu – 321 бал
- Італія: Lucio Corsi – Volevo essere un duro – 256 балів
- Греція: Клавдія – Asteromata – 231 бал
- Франція: Луан – Maman – 230 балів
- Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm – 218 балів
- Україна: Ziferblat – Bird of Pray – 218 балів
- Швейцарія: Zoë Më – Voyage – 214 балів
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME – 196 балів
- Нідерланди: Claude – C'est La Vie – 175 балів
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi – 158 балів
- Польща: Justyna Steczkowska – Gaja – 156 балів
- Німеччина: Abor & Tynna – Baller – 151 бал
- Литва: Katarsis – Tavo akys – 96 балів
- Мальта: Міріана Конте – SERVING – 91 бал
- Норвегія: Kyle Alessandro – Lighter – 89 балів
- Велика Британія: Remember Monday – What the Hell Just Happened? – 88 балів
- Вірменія: Parg – SURVIVOR – 72 бали
- Португалія: Napa – Deslocado – 50 балів
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son – 47 балів
- Данія: Sissal – Hallucination – 47 балів
- Іспанія: Melody – Esa diva – 37 балів
- Ісландія: Væb – Róa – 33 бали
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia – 27 балів
Результати фіналу Євробачення-2025 / Скриншот з відео
Україна на Євробаченні-2025: як це було
Український гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі 13 травня. Музиканти підкорили Європу піснею Bird of Pray та отримали достатню кількість голосів для проходу у фінал.
Цього року нам довелося добряче понервувати, адже своє місце у фіналі отримали останніми.
Вже у великому фіналі Ziferblat виступили під номером 7. Згідно з результатами голосування глядачів і журі хлопці отримали 218 балів і посіли 9 місце у загальній таблиці.