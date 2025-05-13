Espresso Macchiato прозвучало зі сцени Євробачення-2025: яким був виступ Естонії на конкурсі

У тіктоці довго вірусилась пісня Espresso Macchiato, а 13 травня вона прозвучала на всю Європу в першому півфіналі Євробачення-2025. На головній музичній сцені Європи її виконав естонець Томмі Кеш.

Напередодні півфіналу на ютуб-каналі конкурсу цей трек мав понад 5 мільйонів переглядів. А яким був виступ у прямому ефірі – дізнавайтеся на Show24.

Не пропустіть Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Трек Томмі Кеша активно вірусився в мережі, чим зацікавив публіку напередодні Євробачення. Однак є нюанс. Режисеркою кліпу на пісню Espresso Macchiato стала росіянка Аліна Пасок. Коли це стало відомо, у мережі розгорівся скандал, адже будь-яка співпраця з росіянами зараз – підтримка війни, яка триває на території нашої країни.

Також до команди Томмі Кеша долучилися українці: хореограф Костянтин Коваль, лінійна продюсерка Анастасія Кірій, помічник оператора Антон Запорожець, перукарка Марта Родик, візажистка Женя Темнікова, оператори Юрій Клим та Дмитро Недр, продюсер Анатолій Крапівін.

Та жодні скандали не стали на заваді Томмі Кешу до Євробачення-2025. У першому півфіналі він виступив під номером 4. Артист запалив сцену не лише піснею, а й граційними танцями.

Томмі Кеш – Espresso Macchiato: дивіться онлайн відео з першого півфіналу Євробачення-2025

Після виступу у півфіналі Томмі Кешу букмекери прогнозують 9 місце. Тим часом Ziferblat з України посідає 14 місце. Та чи справдяться такі прогнози – дізнаємось у суботу, 17 травня, у гранд-фіналі.