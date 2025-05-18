18 травня, 01:47
Скільки балів отримала Україна у фіналі Євробачення-2025
Завершується фінальний етап пісенного конкурсу Євробачення-2025, що проходить у Базелі, Швейцарії. Цьогоріч нашу країну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
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Українські виконавиці здобули від професійного журі 60 балів.
Бали від журі для України
- 8 балів – Азербайджан, Португалія
- 6 балів – Грузія
- 5 балів – Швейцарія, Словенія
- 4 бали – Вірменія, Сан-Марино, Сербія, Ізраїль
- 2 бали – Італія, Данія, Хорватія, Іспанія, Литва
- 1 бал – Норвегія, Швейцарія
Бали від глядачів
Ziferblat отримав 158 балів від глядачів.