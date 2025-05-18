Завершується фінальний етап пісенного конкурсу Євробачення-2025, що проходить у Базелі, Швейцарії. Цьогоріч нашу країну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Букмекери прогнозували виконавцям 17 місце. Детальніше про те, скільки балів отримала Україна у фіналі Євробачення-2025 – в матеріалі Show 24.

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Українські виконавиці здобули від професійного журі 60 балів.

Бали від журі для України

8 балів – Азербайджан, Португалія

6 балів – Грузія

5 балів – Швейцарія, Словенія

4 бали – Вірменія, Сан-Марино, Сербія, Ізраїль

2 бали – Італія, Данія, Хорватія, Іспанія, Литва

1 бал – Норвегія, Швейцарія

Бали від глядачів

Ziferblat отримав 158 балів від глядачів.