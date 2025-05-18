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Show24 Українські зірки Скільки балів отримала Україна у фіналі Євробачення-2025
18 травня, 01:47
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Скільки балів отримала Україна у фіналі Євробачення-2025

Софія Хомишин

Завершується фінальний етап пісенного конкурсу Євробачення-2025, що проходить у Базелі, Швейцарії. Цьогоріч нашу країну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Букмекери прогнозували виконавцям 17 місце. Детальніше про те, скільки балів отримала Україна у фіналі Євробачення-2025 – в матеріалі Show 24.

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Українські виконавиці здобули від професійного журі 60 балів.

Бали від журі для України

  • 8 балів –  Азербайджан, Португалія
  • 6 балів – Грузія
  • 5 балів – Швейцарія, Словенія
  • 4 бали – Вірменія, Сан-Марино, Сербія, Ізраїль
  • 2 бали – Італія, Данія, Хорватія, Іспанія, Литва
  • 1 бал – Норвегія, Швейцарія

Бали від глядачів

Ziferblat отримав 158 балів від глядачів. 

 

 

 