Україна на Євробаченні-2025: яке місце посів гурт Ziferblat у фіналі

Гурт Ziferblat гідно представив Україну на Євробаченні-2025 і посів 9 місце. Музиканти виступили у фіналі конкурсу з піснею Bird of Pray та змогли підкорити як національні журі, так і глядачів, здобувши велику кількість балів.

У фіналі Євробачення-2025 Ziferblat виборов 9 місце. Колектив отримав 218 балів сумарно від публіки та суддів, повідомляє Show 24.

Важливо Яка країна переможе цьогоріч: текстова трансляція гранд-фіналу Євробачення-2025

Від національних журі представники України отримали 60 балів, а від глядачів – 158 балів.

Ziferblat гідно представив Україну на Євробаченні-2025. Колектив виступив з піснею Bird of Pray, яка символізує непрості часи, з якими стикнулась країна. Водночас у треку музиканти висловлюють молитовне сподівання та надію на краще.

Наприкінці свого виступу вокаліст подякував Європі за підтримку й промовив: "Слава Україні!".

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Що відомо про Євробачення-2025

Пісенний конкурс – 69-й за рахунком – пройшов у швейцарському місті Базель. Фінал конкурсу відбувся 17 травня на арені St. Jakobshalle. Швейцарія приймає конкурс утретє, після своєї останньої перемоги у 1988 році та Євробачення 1989, що відбулося в Лозанні.

У конкурсі взяли участь 37 країн. Чорногорія повернулася на Євробачення після двох років паузи, натомість Молдова відмовилася від участі.

Півфінали відбулися 13 та 15 травня, а фінал — 17 травня. Кожен із прямих ефірів мав власну тему, об’єднану девізом "Ласкаво просимо додому".