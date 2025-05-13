Кожен голос важливий: як українцям за кордоном проголосувати за Україну на Євробаченні-2025

Сьогодні, 13 травня, гурт Ziferblat виступатиме у швейцарському Базелі. Відповідно до правил конкурсу Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни.

Однак ті українці, які перебувають за кордоном, матимуть можливість підтримати представників України. Як це зробити – дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Як українцям за кордоном проголосувати за Україну на Євробаченні-2025

Сьогодні українці, які перебувають за кордоном, можуть віддати свій голос за гурт Ziferblat. Щоб це зробити – треба мати мобільний номер іноземного оператора. Україна виступатиме під номером 5 з піснею Bird of Pray.

Порядок виступів учасників Євробачення у першому та другому півфіналах / Скриншот з відео

Кожна країна має свою інструкцію для голосування – це смс-повідомлення, сайт або дзвінок на визначений номер.

Загалом глядачі можуть проголосувати до 20 разів за обрану країну.

Нижче представлено номери та країни, з яких можна проголосувати, щоб підтримати гурт Ziferblat.



Як українці можуть проголосувати за Ziferblat за кордоном / Фото з офіційного сайту Євробачення

Якщо українці перебувають у тих країнах, які не беруть участі у співочому конкурсі, то зможуть проголосувати за допомогою сайту esc.vote або в офіційному додатку Євробачення під назвою Eurovision Song Contest. Важливо пам'ятати, що відповідно до правил, буде два часові вікна на голосування.