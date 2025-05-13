Однак ті українці, які перебувають за кордоном, матимуть можливість підтримати представників України. Як це зробити – дізнавайтесь у матеріалі Show24.
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Як українцям за кордоном проголосувати за Україну на Євробаченні-2025
Сьогодні українці, які перебувають за кордоном, можуть віддати свій голос за гурт Ziferblat. Щоб це зробити – треба мати мобільний номер іноземного оператора. Україна виступатиме під номером 5 з піснею Bird of Pray.
Порядок виступів учасників Євробачення у першому та другому півфіналах / Скриншот з відео
Кожна країна має свою інструкцію для голосування – це смс-повідомлення, сайт або дзвінок на визначений номер.
Загалом глядачі можуть проголосувати до 20 разів за обрану країну.
Нижче представлено номери та країни, з яких можна проголосувати, щоб підтримати гурт Ziferblat.
Як українці можуть проголосувати за Ziferblat за кордоном / Фото з офіційного сайту Євробачення
Якщо українці перебувають у тих країнах, які не беруть участі у співочому конкурсі, то зможуть проголосувати за допомогою сайту esc.vote або в офіційному додатку Євробачення під назвою Eurovision Song Contest. Важливо пам'ятати, що відповідно до правил, буде два часові вікна на голосування.