Євробачення-2025: як проголосувати за улюбленого виконавця

Сьогодні, 13 травня, у місті Базель пройде перший півфінал Євробачення-2025. Якщо маєте фаворита і хочете віддати за нього свій голос – варто знати деталі голосування, щоб не змарнувати шанс.

Варто зазначити, що гурт Ziferblat, який цього року представляє Україну на співочому конкурсі, також виступатиме у першому півфіналі, пише Show24 з посиланням на eurovision.tv/vote.

Голосування на Євробаченні-2025

Шанувальники Євробачення матимуть три варіанти для голосування. Для власної зручності можна обрати будь-який спосіб.

Є можливість проголосувати через офіційний застосунок, який має назву "Eurovision Song Contest". Він доступний для пристроїв на Android, iOS та Windows. Голос можуть віддавати глядачі з країн-учасниць, а після зарахування вашого голосу отримаєте спеціальне звернення від фаворитів.

За фаворита на Євробаченні можна проголосувати через спеціальний застосунок / Скриншот з сайту

Наступний варіант голосування можливий через телефон та SMS . Під час прямого етеру на екрані будуть вказані номери, за якими можна проголосувати за свого фаворита.

Третьою можливістю віддати свій голос буде офіційний сайт – www.esc.vote.

На офіційному каналі Євробачення вже розмістили відео, де детально пояснили про голосування та про те, як обиратимуться переможці.

How the winner is decided – Eurovision Song Contest 2025: дивіться відео онлайн

Коли голосуватиме Україна?

Українці зможуть голосувати лише у тому півфіналі, у якому бере участь наша країна. У нашому випадку – перший півфінал. Пізніше голосування буде доступне у гранд-фіналі.

Важливо пам'ятати, що, за правилами Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни.

Але якщо ви перебуваєте за межами України – у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії чи Швейцарії, то можете голосувати під час обох півфіналів.

Загалом глядачі можуть проголосувати до 20 разів за обрану країну.

Чи можна проголосувати з країни, яка не бере участі у Євробаченні?

У глядачів, які знаходяться в інших країнах світу, буде 24 години для того, щоб віддати голос за фаворита. Однак часовий проміжок буде розділений на два вікна.

Приблизно опівночі в день кожного півфіналу та гранд-фіналу відкриється онлайн-голосування для глядачів, країни яких не беруть участь у співочому конкурсі. Можливість проголосувати буде до початку прямих етерів.

У фіналі можливість голосування для "решти світу" відкриється перед першою піснею і триватиме приблизно 40 хвилин після останнього виступу. У півфіналах голосування знову відкриється після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 18 хвилин.

Якщо досі не визначились зі своїм фаворитом, то можна ознайомитись з детальною інформацією про кожного з учасників Євробачення-2025.