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Show24 Музика Євробачення-2025: як проголосувати за улюбленого виконавця
12 травня, 19:37
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Євробачення-2025: як проголосувати за улюбленого виконавця

Марта Гнат
Основні тези
  • Перший півфінал Євробачення-2025 відбудеться 13 травня у Базелі, Україну представляє гурт Ziferblat.
  • Голосувати можна через офіційний застосунок, телефон/SMS або на сайті www.esc.vote.
  • Глядачі з країн, які не беруть участь, мають 24 години на голосування онлайн, з певними часовими вікнами для кожного півфіналу та фіналу.

Сьогодні, 13 травня, у місті Базель пройде перший півфінал Євробачення-2025. Якщо маєте фаворита і хочете віддати за нього свій голос – варто знати деталі голосування, щоб не змарнувати шанс.

Варто зазначити, що гурт Ziferblat, який цього року представляє Україну на співочому конкурсі, також виступатиме у першому півфіналі, пише Show24 з посиланням на eurovision.tv/vote.

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Голосування на Євробаченні-2025

Шанувальники Євробачення матимуть три варіанти для голосування. Для власної зручності можна обрати будь-який спосіб.

  • Є можливість проголосувати через офіційний застосунок, який має назву "Eurovision Song Contest". Він доступний для пристроїв на Android, iOS та Windows. Голос можуть віддавати глядачі з країн-учасниць, а після зарахування вашого голосу отримаєте спеціальне звернення від фаворитів.

За фаворита на Євробаченні можна проголосувати через спеціальний застосунок / Скриншот з сайту

  • Наступний варіант голосування можливий через телефон та SMS. Під час прямого етеру на екрані будуть вказані номери, за якими можна проголосувати за свого фаворита.
  • Третьою можливістю віддати свій голос буде офіційний сайт www.esc.vote.

На офіційному каналі Євробачення вже розмістили відео, де детально пояснили про голосування та про те, як обиратимуться переможці.

How the winner is decided – Eurovision Song Contest 2025: дивіться відео онлайн

Коли голосуватиме Україна?

Українці зможуть голосувати лише у тому півфіналі, у якому бере участь наша країна. У нашому випадку – перший півфінал. Пізніше голосування буде доступне у гранд-фіналі.

Важливо пам'ятати, що, за правилами Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни.

Але якщо ви перебуваєте за межами України – у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії чи Швейцарії, то можете голосувати під час обох півфіналів.

Загалом глядачі можуть проголосувати до 20 разів за обрану країну.

Чи можна проголосувати з країни, яка не бере участі у Євробаченні?

У глядачів, які знаходяться в інших країнах світу, буде 24 години для того, щоб віддати голос за фаворита. Однак часовий проміжок буде розділений на два вікна.

Приблизно опівночі в день кожного півфіналу та гранд-фіналу відкриється онлайн-голосування для глядачів, країни яких не беруть участь у співочому конкурсі. Можливість проголосувати буде до початку прямих етерів.

У фіналі можливість голосування для "решти світу" відкриється перед першою піснею і триватиме приблизно 40 хвилин після останнього виступу. У півфіналах голосування знову відкриється після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 18 хвилин.

Якщо досі не визначились зі своїм фаворитом, то можна ознайомитись з детальною інформацією про кожного з учасників Євробачення-2025.