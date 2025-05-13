До них дотична Росія: за кого на Євробаченні-2025 краще не голосувати

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025 незабаром розпочнеться. Виступатимуть представники 15 країн, і глядачі зможуть проголосувати за своїх фаворитів. Однак українським вболівальникам варто звернути увагу на деяких учасників, які мають неоднозначні зв'язки з Росією.

Телеграм-канал UA War Infographics опублікував інфографіку, в якій закликає українців не голосувати за деяких учасників Євробачення-2025. У списку – представники Австрії, Естонії, Вірменії, Грузії та Ірландії. Чому саме ці виконавці потрапили до переліку – розповідає Show 24.

Цікаво Про мачуху з України, мову і виступ: інтерв'ю з представником Норвегії на Євробаченні-2025

Варто наголосити, що кожен глядач Євробачення має абсолютне право віддати свій голос за будь-якого учасника на власний розсуд. Однак для українських вболівальників важливо зважати на викладені факти про конкурсантів та їхні зв'язки з країною-агресором перед тим, як зробити свій вибір.

Що відомо про представника Австрії

Оперний виконавець Йоганнес Піч, відомий як JJ, відкрито захоплюється творчістю Анни Нетребко – оперної діви з подвійним громадянством Росії та Австрії. Вона до того ж надихнула JJ на створення конкурсного треку Wasted Love.



Йоганнес Піч любить творчість росіянки Анни Нетребко / Скриншот з сайту видання Vienna.AT

Нетребко у 2014 році пожертвувала 1 мільйон рублів оперному театру на окупованих територіях Донецька. Вона також фотографувалася з сепаратистською символікою та колишнім депутатом Олегом Царьовим.

Після повномасштабного вторгнення її звільнили з Метрополітен-опери через відмову відмежуватися від Путіна. Хоча пізніше Нетребко формально засудила війну, заявивши про відсутність політичних зв'язків з російською владою, вона продовжує називати Росію своєю батьківщиною.

Напередодні наша редакція писала прогнози букмекерів на Євробачення-2025, де Йоганнес Піч є серед фаворитів.

Що відомо про представника Естонії

Тімоті Кеш відвідував анексований Крим у 2021 році. Після повномасштабного російського вторгнення він хоч і засудив війну, але виправдовував дії росіян та навіть згадував "бажання полетіти до Москви" у своїй пісні United by music.

Крім того, музичний кліп до його конкурсної композиції на Євробачення-2025 Espresso Macchiato створювала режисерка Аліна Пасок, яка раніше працювала в Росії. Варто зазначити, що над відео працювали як російські, так і українські фахівці.



Команда, яка працювала над кліпом Тімоті Кеша Espresso Macchiato / Скриншот з інстаграму

Що відомо про представника Вірменії

Паргєв Варданян (PARG) виріс і здобув освіту в російському Волгограді. Він регулярно давав концерти в Росії, а влітку 2024 року виступав у Сочі з групою Project 12.



Паргєв Варданян виступив у Сочі / Скриншот з VK

Варданян не приховує свого захоплення російською музикою та активно ділиться каверами на російські пісні у своїх соціальних мережах.



Представник Вірменії на Євробаченні-2025 співає російські пісні у 2024 році / Скриншот з інстаграму

Що відомо про представницю Ірландії

Ірландська учасниця EMMY представляє пісню Laika Party, співавторкою якої є Лариса Вільданова (Тормі) – уродженка Башкортостану, яка переїхала до Ірландії близько двадцяти років тому.



Лариса Тормі та Emmy / Фото з інстаграму співачки

Попри заяви про підтримку України, Вільданова висловлювала співчуття росіянам.

Варто звернути увагу, що в пісні EMMY розповідає про собаку Лайку, яку радянські вчені у 1957 році запустили на навколоземну орбіту на космічному апараті "Супутник-2". Через 5 – 7 годин собака померла через стрес та перегрів, бо температура в кабіні досягла 40 градусів. Водночас пісня Laika Party пропонує альтернативну версію, де тварина "ніколи не помирала".

Що відомо про представницю Грузії

Маріам Шенгелія, як пишуть в телеграм-каналі "ЄВРОФАНИ" спочатку протестувала проти проросійської партії "Грузинська мрія", але пізніше виступала на її пропагандистських концертах. Вона також брала участь у шоу на проросійському телеканалі IMEDA та з'явилася у передвиборчому ролику, заохочуючи підтримати політичну силу з проросійським курсом. Таке рішення викликало хвилю обурення в Грузії, де громадські активісти навіть вимагали її дискваліфікації з Євробачення.

Маріам Шенгелія підтримує партію "Грузинська мрія" / Скриншоти з телеграм-каналу "ЄВРОФАНИ"

Водночас Шенгелія висловлювала підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Маріам Шенгелія / Скриншоти з її фейсбук-сторінки