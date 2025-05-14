Україна пройшла у фінал Євробачення-2025

Вже відомі результати першого півфіналу Євробачення-2025. Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на пісенному конкурсі, пройшов до фіналу. Колектив виступив на сцені з піснею Bird of Pray.

Гурт Ziferblat вразив своїм виступом та гідно представив Україну у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з іншими країнами він змагатиметься за перемогу у гранд-фіналі 17 травня, передає Show 24. Дивіться також Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу